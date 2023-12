Dakar 2024: date, calendario, percorso, tappe

Partenza venerdì 5, arrivo venerdì 19 gennaio 2024. La 46esima edizione della Dakar, la leggendaria corsa che si svolgeva da Parigi alla capitale del Senegal, anche quest'anno, per la quinta volta consecutiva, si svolgerà in Arabia Saudita per un percorso di 7.891 km.

Saranno 14 giorni durissimi con un prologo e 12 tappe che porteranno auto, moto, camion, quad, veicoli leggeri o 'Side by Side', classic, dalla città millenaria di AlUla a Yanbu.

I Dakaristi, come di consueto, sono dotati di GPS e possono seguire le tracce delle ruote dei loro avversari e dovranno seguire il Roadbook che indica:

percorso;

posizionamento e distanze dei Waypoint;

ostacoli;

pericoli.

Saranno nuovamente ai nastri di partenza, pronti a difendere il titolo conquistato nel 2023, Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides, moto, Alexandre Giroud, quad e Janus Van Kasteren, camion. Attesa grande battaglia tra le auto traCarlos Sainz, Stephane Peterhansel e Sebastian Loeb, ipiù accreditati per la vittoria, insieme al vincitore 2023 Al-Attiyah. I colpi di scena come sempre non mancheranno.

Dakar 2024: il percorso

5 gennaio 2024 Prologo SEA CAMP-SEA CAMP (Speciale 29 KM)

6 gennaio 2024 Tappa 1 ALULA-AL HENAKIYAH (Speciale 405 KM)

7 Gennaio 2024 Tappa 2 AL HENAKIYAH-AL DUWADIMI (Speciale 470 KM)

8 Gennaio 2024 Tappa 3 AL DUWADIMI-AL SALAMIYA (Speciale 440 KM)

9 Gennaio 2024 Tappa 4 AL SALAMIYA-HAL-HOFUF (299 KM Speciale)

10 Gennaio 2024 Tappa 5 HAL-HOFUF-SHABAYTAH (Speciale 118 KM)

11-12 genaio 2024 Tappa 6 Superstage-48h SHUBAYTAH-SHUBAITAH (Speciale 584 KM)

13 Gennaio 2024 Giornata di Riposo RIYADH

14 Gennaio 2024 Tappa 7 RIYADH-AL DUWADIMI (Speciale 483 KM)

15 Gennaio 2024 Tappa 8 AL DUWADIMI-HA’IL (Speciale 458 KM)

16 Gennaio 2024 Tappa 9 HA’IL-AL ULA (Speciale 417 KM)

17 Gennnaio 2024 Tappa 10 AL ULA-AL ULA (Speciale 371 KM)

18 gennaio 2024 Tappa 11 AL ULA-YANBU (Speciale 480 KM)

19 Gennnaio 2024 Tappa 12 YANBU-YANBU (Speciale 175 KM)

Dakar 2023: dove vederla in tv

La Dakar 2023, in partenza il 31 dicembre che si concluderà il 15 gennaio, non sarà trasmessa in diretta. Sarà possibile seguirla con aggiornamenti quotidiani su Eurosport, Sky Sport 24, su Red Bull TV, e in streaming su NOW e Sky Go.