De Aliprandini, sulla Gran Risa il primo podio in Coppa del Mondo

Finalmente De Aliprandini. L'aria italiana continua a fare molto bene al nostro gigantista che, dopo l’argento ottenuto l’anno scorso ai Mondiali di Cortina, ha finalmente ottenuto oggi, lunedì 20 gennaio, un bellissimo secondo posto nel gigante in Alta Badia.

Lo sciatore, classe 1990, si è dovuto arrendere soltanto al leader della specialità, Marco Odermatt, che è al terzo successo stagionale, ma ha finalmente raggiunto un traguardo che inseguiva da tempo, il suo primo podio in Coppa del Mondo.

De Aliprandini, Alta Badia: "Podio giusto premio"

Per centrare questo importante risultato ci ha messo 10 anni e 96 gare nel Circus ma ora sembra aver finalmente raggiunto quella continuità che è sinonimo di un salto di qualità.

Già nella gara di domenica 19 De Aliprandini aveva chiuso al quinto posto e nelle ultime 4 gare ha sempre chiuso tra i migliori 8.

“Nella prima manche ho sciato forte, nella seconda ho rischiato, ma con la testa - ha dichiarato Luca ai microfoni di Rai Sport. Era molto buio, sbatteva, ero all’attacco ma ho cercato di non commettere errori. Il primo obiettivo di questa stagione era essere costanti, perché quando sei lì a giocartela sempre, prima o poi arriva. Una svolta? Più che altro una conferma e un premio”.

L'importanza di questo risultato per l'Italia si comprende bene pensando che erano 5 anni, dal terzo posto di Florian Eisath sempre in Alta Badia, che un gigantista azzurro non saliva sul podio.

Un bel risultato per i nostri sciatori ottenuto sulle nevi di casa. Sale l’attesa per lo slalom in programma mercoledì. La Coppa del mondo resta in Italia e affronta una classica del calendario lo slalom di Madonna di Campiglio dove ci si augura una grande prova da parte del giovane specialista Alex Vinatzer.