Diamond League, Iapichino come Tamberi: tris di vittorie

Inarrestabile Larissa Iapichino. Dopo i trionfi di Firenze e Stoccolma, l’azzurra figlia d'arte (la mamma è la campionessa Fiona May) vince ancora la gara di salto in lungo in Diamond League. A Montecarlo la ventunenne di Borgo San Lorenzo (provincia di Firenze) è stata in lotta per il podio sin dal primo salto. Alla sesta ed ultima prova, la svolta: 6.95 e successo assicurato per Iapichino. Secondo posto per la statunitense Tara Davis-Woodhall (6.88), completa il podio la serba Ivana Vuleta (6.86).

E' la terza vittoria in Diamond League per la 21enne toscana, tesserata Fiamme Gialle: dopo i successi di quest’anno di Firenze e Stoccolma, si è ripetuta nella tappa del Principato di Monaco. L’azzurra si è imposta nel Meeting Herculis all’ultimo salto con uno strepitoso 6.95 (+0.3), primato personale (precedente 6.93) ad un mese dai Mondiali di Budapest. Con tre vittorie nella competizione dei Diamanti nella stessa stagione la Iapichino emula, quindi, Gianmarco Tamberi.