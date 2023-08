Atletica, Diamond League Zurigo 2023: dove vederla in diretta 

Torna l'appuntamento con la Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale dell'atletica leggera. Tante le stelle che hanno brillato ai Mondiali di Budapest pronte a gareggiare nuovamente a Zurigo, in Svizzera.

Tra loro ci sarà Gianmarco Tamberi, il campione marchigiano che ha emozionato l'Italia conquistando in Ungheria la medaglia d'oro del salto in alto, l'unica medaglia che mancava al suo strabiliante palmares dove risplende il trionfo olimpico ottenuto a Tokyo 2020. Tra i rivali ci sarà anche il suo amico Mutaz Essa Barshim, che con lui condivise la gioia della medaglia d'oro in Giappone, assegnata ex-aequo.

Il capitano azzurro parlando nella conferenza stampa ufficiale del meeting, ha dichiarato: “Non è facile ritrovare le motivazioni a distanza di appena una settimana e spingere di nuovo se stessi al limite, dopo aver messo tutte le energie nell’ultima gara e raggiunto l’obiettivo principale dell’anno. Al rientro dai Mondiali ho iniziato a pensare di finire la stagione. Ma poi ho deciso di esserci: mi sento stanco, anche se la condizione di forma in pratica è la stessa, ma c’è inevitabilmente un po’ di differenza. Voglio restituire agli spettatori quello che ricevo e darò il massimo, voglio divertirmi con il pubblico per ciò che faremo insieme”.

In questa tappa della Diamond League i riflettori saranno puntati anche su Armand Duplantis nell’asta, Sha’Carri Richardson nei 100, Noah Lyles nei 200, Jakob Ingebrigtsen nei 1500, Karsten Warholm nei 400 hs, Yulimar Rojas nel triplo, Miltiadis Tentoglou nel lungo.

Diamond League 2023 Zurigo: il calendario

Mercoledì 30 agosto

17.30 Salto con l’asta (femminile)

Giovedì 31 agosto

18.22 Salto triplo (femminile)

18.48 Salto in alto (maschile)

19.18 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 ostacoli (maschile)

20.15 100 metri (femminile)

20.23 3000 siepi (femminile)

20.24 Salto in lungo (maschile)

20.41 1500 metri (maschile)

20.42 Lancio del giavellotto (maschile)

20.53 800 metri (femminile)

21.04 200 metri (femminile)

21.10 5000 metri (maschile)

21.33 100 ostacoli

21.41 200 metri (maschile)

La tappa della Diamond League di giovedì 31 luglio a Zurigo sarà trasmessa in chiaro dalle ore 20.10 su Rai 3 e per gli abbonati su Sky Sport Arena (dalle 20.00). Diretta streaming su Raiplay dalle ore 20.10, dalle 20.00 su Sky Go e Now.