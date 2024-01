Discesa Wengen, quanta paura: Kilde cade e rischia di morire| IL VIDEO

Marco Odermatt vince ancora, Sarrazin è secondo, il nostro Dominik Paris ottimo terzo. La vera notizia della seconda discesa libera di Wengen, però, è la terribile caduta del campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde che ha rischiato di avere conseguenze fatali.

Kilde, dopo essere finito contro le reti nella parte di gara, si è tagliato con la lamina di uno sci, rimediando, secondo quanto riportano i media austriaci, una frattura scomposta della gamba destra e perdite di sangue.

L'immediato intervento dei medici che gli hanno applicato subito un laccio emostatico, è stato fondamentale per salvargli la vita. Aleksander Aamodt Kilde è stato trasportato in elicottero in ospedale.