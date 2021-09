Mondiale Ciclismo, Elisa Balsamo è campionessa del mondo: l'Italia è grande

L’anno d’oro dell’Italia continua a Leuven. Elisa Balsamo conquista la vittoria nel campionato del mondo femminile di ciclismo battendo allo sprint l’olandese Marianne Vos. Completa il podio la polacca Niewiadoma. Per l’Italia femminile è un grandissimo risultato. La medaglia più pregiata mancava dal 2011: 10 anni fa Giorgia Bronzini aveva vinto in Danimarca.

"Sono totalmente senza parole" dice Balsamo dopo aver tagliato il traguardo di Leuven. E ancora: "Non posso crederci, è un sogno che si realizza dopo una stagione lunga come questa. Tutta la squadra è stata fantastica, mi ha permesso di battere una del livello di Marianne Vos. All'ultima curva ho soltanto pensato ad andare a tutta... mi sono presa questa maglia e indossarla per tutta la prossima stagione sarà un sogno. Ringrazio le mie compagne e tutto lo staff, è anche grazie a loro che sono arrivata fino a qui".

L’Italia, in questa edizione dei campionati del mondo in Belgio, ha conquistato la medaglia d’oro a cronometro con Filippo Ganna e la medaglia di bronzo con la cronostaffetta mista (Mixed-Relay). L’impresa di oggi è un grandissimo traguardo che aumenta l’attesa per la giornata di domani quando si disputerà la prova maschile su strada.