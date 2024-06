Elodie e Andrea Iannone, dolci momenti in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta: "L'amore"

Il matrimonio non era il loro, ma per alcuni versi hanno rubato la scena alla coppia vip che è convolata a nozze. Elodie ed Andrea Iannone, più belli ed innamorati che mai, sono stati al matrimonio dell'anno, quello tra Diletta Leotta e Loris Karius, il 22 giugno in Sicilia. Elodie, la damigella d'onore della sposa, ha partecipato insieme al compagno Iannone, motociclista di Vasto...