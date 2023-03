Atletica, Europei indoor 2023: il calendario e dove vedere le gare in tv

600 atleti, provenienti da 51 Paesi sono pronti a gareggiare a Istanbul in Turchia, agli Europei di atletica indoor. C'è grande attesa per questo evento che vedrà tra i partecipanti 7 ori di Tokyo 2020, tra cui il nostro Marcell Jacobs e ben 18 medaglie d'oro europee in carica.

Sono 49 le azzurre e gli azzurri convocati, in una squadra che tra le donne punta molto su Elena Vallortigara, bronzo mondiale nel salto in alto e nel cross sulla campionessa europea under 23 Nadia Battocletti. Grandissima curiosità per il neo-campione italiano Samuele Ceccarelli che ad Ancona ha battuto Marcell Jacobs sui 60 metri.

Atletica, Europei indoor 2023: il calendario e gli azzurri in gara

Giovedì 2 marzo

ore 17.00 800 M Batterie Barontini, Tecuceanu

ore 17.05 Alto F Qualificazione Vallortigara

ore 17.12 Peso M Qualificazione Fabbri, Ponzio, Weir

ore 17.40 800 F Batterie Bellò, Coiro

ore 17.53 Triplo M Qualificazione Biasiutti, Bocchi

ore 18.30 3000 F Batterie Battocletti, Cavalli, Majori

ore 18.40 Peso F Qualificazione

ore 19.05 1500 M Batterie Arese, Meslek, F. Riva

Venerdì 3 marzo

ore 7.00 60hs F Pentathlon Gerevini

ore 7.10 Lungo M Qualificazione Furlani

ore 7.15 Asta F Qualificazione Bruni, Molinarolo

ore 7.45 Alto F Pentathlon Gerevini

ore 7.50 400 M Batterie Aceti

ore 8.40 400 F Batterie Lukudo, Mangione, Polinari

ore 9.10 Triplo F Qualificazione Cestonaro, Derkach

ore 9.30 1500 F Batterie Cavalli, Del Buono, Vissa

ore 10.05 60 F Batterie Bongiorni, Hooper, Siragusa

ore 10.30 Peso F Pentathlon Gerevini

ore 17.00 Alto M Qualificazione Falocchi, Fassinotti, Sottile

ore 17.05 60 F Semifinali ev. Bongiorni, Hooper, Siragusa

ore 17.10 Lungo F Pentathlon Gerevini

ore 17.25 Peso M Finale ev. Fabbri, Ponzio, Weir

ore 17.35 400 M Semifinali ev. Aceti

ore 17.55 400 F Semifinali ev. Lukudo, Mangione, Polinari

ore 18.18 3000 F Finale ev. Battocletti, Cavalli, Majori

ore 18.35 Triplo M Finale ev. Biasutti, Bocchi

ore 18.40 1500 M Finale ev. Arese, Meslek, F. Riva

ore 18.53 Peso F Finale

ore 19.05 800 F Pentathlon Gerevini

ore 19.45 60 F Finale ev. Bongiorni, Hooper, Siragusa

Sabato 4 marzo

ore 7.00 60 M Eptathlon Dester

ore 7.04 Asta M Qualificazione Stecchi

ore 7.20 60 M Batterie Ceccarelli, Jacobs, Rigali

ore 7.40 Lungo M Eptathlon Dester

ore 8.00 3000 M Batterie Padovani, P. Riva

ore 8.35 60hs F Batterie Di Lazzaro, Mosetti

ore 9.05 Peso M Eptathlon Dester

ore 9.10 Lungo F Qualificazione Iapichino

ore 9.20 60hs M Batterie Dal Molin, Fofana, Simonelli

ore 16.35 Alto M Eptathlon Dester

ore 16.45 60 M Semifinali ev. Ceccarelli, Jacobs, Rigali

ore 17.05 Asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo

ore 17.15 800 F Semifinali ev. Bellò, Coiro

ore 17.35 800 M Semifinali ev. Barontini, Tecuceanu

ore 17.50 Triplo F Finale ev. Cestonaro, Derkach

ore 18.00 1500 F Finale ev. Cavalli, Del Buono, Vissa

ore 18.20 400 M Finale ev. Aceti

ore 18.30 400 F Finale ev. Lukudo, Mangione, Polinari

ore 18.55 60 M Finale ev. Ceccarelli, Jacobs, Rigali

Domenica 5 marzo

ore 8.00 60hs M Eptathlon Dester

ore 8.12 Lungo M Finale ev. Furlani

ore 8.20 Alto F Finale ev. Vallortigara

ore 8.35 60hs M Semifinali ev. Dal Molin, Fofana, Simonelli

ore 8.55 60hs F Semifinali ev. Di Lazzaro, Mosetti

ore 9.08 Asta M Eptathlon Dester

ore 17.05 Alto M Finale ev. Falocchi, Fassinotti, Sottile

ore 17.10 4x400 M Finale

Ore 17.18 Asta M Finale ev. Stecchi

Ore 17.25 4x400 F Finale Italia

Ore 17.40 1000 M Eptathlon Dester

Ore 17.50 Lungo F Finale ev. Iapichino

Ore 18.00 3000 M Finale ev. Padovani, P. Riva

Ore 18.22 800 M Finale ev. Barontini, Tecuceanu

Ore 18.35 800 F Finale ev. Bellò, Coiro

Ore 18.55 60hs F Finale ev. Di Lazzaro, Mosetti

Ore 19.05 60hs M Finale ev. Dal Molin, Fofana, Simonelli

Atletica, Europei indoor 2023: gli orari in tv

Gli europei indoor 2023 saranno trasmessi dalla Rai. Le sessioni finali con le finali, sabato 4 e domenica 5 marzo, saranno trasmesse su Rai 2 dalle 16.30, sabato e dalle 17, domenica. Qui trovate gli orari completi della programmazione Rai (Rai 2, Raisport e Raiplay).

Giovedì 2 marzo

16.55-18.30 diretta tv Rai Sport

16.55-19.30 diretta streaming RaiPlay

Venerdì 3 marzo

06.55-11.15 diretta streaming RaiPlay

08.50-11.15 diretta tv RaiSport

16.55-19.30 diretta tv RaiSport

19.30-19.50 diretta streaming RaiPlay

Sabato 4 marzo

07.00-10.25 diretta tv RaiSport

16.30-19.05 diretta tv Rai 2

Domenica 5 marzo