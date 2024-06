Europei Atletica Roma 2024: il programma e dove vederli in diretta tv

Torna la grande atletica con la 26esima edizione dei campionati europei. Da oggi, venerdì 7 a mercoledì 12 giugno, i riflettori si accenderanno sullla Capitale dove fra Parco del Foro Italico, Città Eterna e Stadio Olimpico 1.559 atleti saranno in gara per aggiudicarsi le 147 medaglie in palio.

Sono 113 gli atleti italiani presenti anno parte della squadra sei campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs (100 e 4x100), Gianmarco Tamberi (alto), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Filippo Tortu e Fausto Desalu (iscritti su 200 e 4x100), Lorenzo Patta (4x100).

Unico assente tra gli ori dei Giochi è invece Massimo Stano frenato dall’infortunio di Antalya. Nel team, l’argento mondiale di Budapest del peso (e bronzo indoor) Leonardo Fabbri e gli altri tre vincitori di medaglie dei Mondiali indoor di Glasgow Lorenzo Simonelli (iscritto nei 110hs e nella 4x100), Mattia Furlani (lungo) e Zaynab Dosso (iscritta nei 100 e con la 4x100). Mezza maratona per Yeman Crippa, iscritto anche nei 10.000 metri di cui è il campione in carica di Monaco di Baviera 2022.

Europei Atletica Roma 2024: il programma e gli italiani in gara

1) Venerdì 7 giugno - Sessione mattutina

9.35: Disco M Qualificazione (Gr. A)

9.40: 100 ostacoli F Eptathlon GEREVINI

10.03: Peso F Qualificazione

10.10: 100 ostacoli F Batterie BESANA, CARMASSI, CARRARO

10.40: 110 ostacoli M Batterie FOFANA, GIACALONE

10.55: Disco M Qualificazione (Gr. B) MANNUCCI

11.10: Triplo F Qualificazione DERKACH

11.35: Alto F Eptathlon GEREVINI

11.45: 1500 F Batterie CAVALLI, VISSA, ZENONI

12.15: Disco F Qualificazione (Gr. A) OSAKUE, STRUMILLO

12.20: 800 M Batterie BARONTINI, PERNICI, TECUCEANU

12.55: Lungo M Qualificazione FURLANI, MERSAL, RANDAZZO

13.05: 3000 siepi F Batterie CURTABBI

13.35: Disco F Qualificazione (Gr. B) CONTE

Venerdì 7 giugno - Sessione serale

18.35: Marcia 20 km F Finale GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI

18.40: Peso F Eptathlon GEREVINI

19.55: Peso M Qualificazione DEL GATTO, FABBRI, WEIR

20.30: Alto F Qualificazione VALLORTIGARA, VICINI

21.00: Disco M Finale ev. Mannucci

21.10: 100 M Batterie MELLUZZO, RIGALI

21.33: Peso F Finale

21.45: 200 F Eptathlon GEREVINI

22.20: 4x400 mista X Finale ITALIA

22.40: 5000 F Finale BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI

2) Sabato 8 giugno - Sessione mattutina

10.05: Martello M Qualificazione (Gr. A)

10.10: 3000 siepi M Batterie BOUIH, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI

10.40: Asta F Qualificazione BRUNI, MALAVISI, MOLINAROLO

10.50: 100 F Batterie BONGIORNI

11.30: Martello M Qualificazione (Gr. B)

11.45: 400 M Batterie MELI, SCOTTI, SITO

12.10: Lungo F Eptathlon GEREVINI

12.20: 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI, TREVISAN

Sabato 8 giugno - Sessione serale

18.00: Marcia 20 km M Finale FORTUNATO, ORSONI, PICCHIOTTINO

18.05: Giavellotto F Eptathlon (Gr. A) GEREVINI

19.20: Giavellotto F Eptathlon (Gr. B) ev. Gerevini

19.50: 800 M Semifinali ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

20.06: Lungo M Finale ev. Furlani, Mersal, Randazzo

20.12: 100 ostacoli F Semifinali ev. Besana, Carmassi, Carraro

20.38: 110 ostacoli M Semifinali SIMONELLI, ev. Fofana, Giacalone

21.02: Peso M Finale ev. Del Gatto, Fabbri, Weir

21.10: 100 M Semifinali ALI, JACOBS, ev. Melluzzo, Rigali

21.37: Disco F Finale ev. Conte, Osakue, Strumillo

21.43: 800 F Eptathlon GEREVINI

22.08: 100 ostacoli F Finale ev. Besana, Carmassi, Carraro

22.18: 110 ostacoli M Finale ev. Fofana, Giacalone, Simonelli

22.28: 5000 M Finale

22.53: 100 M Finale ev. Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali

3) Domenica 9 giugno - Sessione mattutina

9.00: Mezza maratona M Finale CHIAPPINELLI, CRIPPA, FANIEL, MEUCCI, P.RIVA, SELVAROLO

9.30: Mezza maratona F Finale NESTOLA, PALMERO, SUGAMIELE, YAREMCHUK

10.05: Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI, MORI

10.45: Triplo M Qualificazione BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE

11.30: Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. Fantini, Mori

11.35: Alto M Qualificazione FASSINOTTI, LANDO, SOTTILE, TAMBERI

11.50: 200 M Batterie PETTOROSSI

12.40: 400 ostacoli F Batterie OLIVIERI

13.20: 400 ostacoli M Batterie BERTONCELLI, LAMBRUGHI

Domenica 9 giugno - Sessione serale

20.05: 400 F Semifinali ev. Mangione, Polinari, Trevisan

20.28: Alto F Finale ev. Vallortigara, Vicini

20.38: 400 M Semifinali ev. Meli, Scotti, Sito

21.04: Triplo F Finale ev. Derkach

21.10: Martello M Finale

21.13: 100 F Semifinali DOSSO, ev. Bongiorni

21.39: 200 M Semifinali DESALU, TORTU, ev. Pettorossi

22.04: 3000 siepi F Finale ev. Curtabbi

22.27: 800 M Finale ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

22.40: 1500 F Finale ev. Cavalli, Vissa, Zenoni

22.53: 100 F Finale ev. Bongiorni, Dosso

4) Lunedì 10 giugno - Sessione mattutina

10.05: 100 M Decathlon DESTER, NAIDON

10.18: Asta M Qualificazione BERTELLI, STECCHI

10.25: Giavellotto F Qualificazione (Gr. A) BOTTER

10.35: 200 F Batterie SIRAGUSA

11.05: Lungo M Decathlon DESTER, NAIDON

11.20: 1500 M Batterie ARESE, MESLEK, F. RIVA

11.45: Giavellotto F Qualificazione (Gr. B) ev. Botter

11.50: 800 F Batterie BELLÒ, COIRO

12.40: 400 ostacoli M Semifinali SIBILIO, ev. Bertoncelli, Lambrughi

13.05: Peso M Decathlon DESTER, NAIDON

13.15: 400 ostacoli F Semifinali FOLORUNSO, MURARO, ev. Olivieri

Lunedì 10 giugno - Sessione serale

19.30: Alto M Decathlon DESTER, NAIDON

20.15: Asta F Finale ev. Bruni, Malavisi, Molinarolo

21.05: 200 F Semifinali KADDARI, ev. Siragusa

21.33: Martello F Finale ev. Fantini, Mori

21.40: 400 M Finale ev. Meli, Scotti, Sito

21.50: 400 F Finale ev. Mangione, Polinari, Trevisan

22.00: 3000 siepi M Finale ev. Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami

22.20: 400 M Decathlon DESTER, NAIDON

22.50: 200 M Finale ev. Desalu, Pettorossi, Tortu

5) Martedì 11 giugno - Sessione mattutina

9.35 110 ostacoli M Decathlon DESTER, NAIDON

10.10 800 F Semifinali ev. Bellò, Coiro

10.30 Disco M Decathlon (Gr. A) DESTER, NAIDON

10.35 Lungo F Qualificazione IAPICHINO

10.45 4x400 M Batterie ITALIA

11.15 4x400 F Batterie ITALIA

11.35 Disco M Decathlon (Gr. B) ev. Dester, Naidon

11.55 Asta M Decathlon (Gr. A) DESTER, NAIDON

12.00 4x100 M Batterie ITALIA

12.30 4x100 F Batterie ITALIA

13.00 Giavellotto M Qualificazione (Gr. A)

13.10 Asta M Decathlon (Gr. B) ev. Dester, Naidon

14.25 Giavellotto M Qualificazione (Gr. B)

Martedì 11 giugno - Sessione serale

19.05 Giavellotto M Decathlon (Gr. A) DESTER, NAIDON

20.15 Giavellotto M Decathlon (Gr. B) ev. Dester, Naidon

20.35 Alto M Finale ev. Fassinotti, Lando, Sottile, Tamberi

20.55 Triplo M Finale ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

21.05 400 ostacoli M Finale ev. Bertoncelli, Lambrughi, Sibilio

21.18 400 ostacoli F Finale ev. Folorunso, Muraro, Olivieri

21.30 10.000 donne F Finale ARNAUDO, BATTOCLETTI, DEL BUONO, GEMETTO, PALMERO

21.36 Giavellotto F Finale ev. Botter

22.30 1500 M Decathlon DESTER, NAIDON

22.53 200 F Finale ev. Kaddari, Siragusa

6) Mercoledì 12 giugno - Sessione serale

20.12 10.000 M Gara B (da definire)

20.20 Asta M Finale ev. Bertelli, Stecchi

20.28 Giavellotto M Finale

20.54 Lungo F Finale ev. Iapichino

21.05 4x400 F Finale ev. Italia

21.17 4x400 M Finale ev. Italia

21.28 800 F Finale ev. Bellò, Coiro

21.44 10.000 M Finale Y. CRIPPA, GUERRA, OUHDA, P. RIVA, URSANO

22.26 1500 M Finale ev. Arese, Meslek, F. Riva

22.40 4x100 F Finale ev. Italia

22.50 4x100 M Finale ev. Italia

Europei Atletica Roma 2024: dove vederli in diretta tv

Gli Europei di atletica Roma 2024 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e per gli abbonati da Sky Sport ed Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.