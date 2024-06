Jacobs, Fabbri e Simonelli medaglie d'oro agli Europei di Atletica di Roma 2024, Ali e Furlani d'argento

Serata di sogni e di trionfi per l'Italia allo Stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata degli Europei di atletica di Roma 2024 Oggi, sabato 8 giugno, Marcell Jacobs ha trionfato nei 100 metri, davanti a Chitiru Ali, medaglia d'argento. Leo Fabbri ha conquistato la medaglia d'oro nel getto del peso con 22.45 dominando la sua specialità, poco dopo fa lo stesso Lorenzo Simoncelli che trionfa nei 110 ostacoli.

Splende l'argenteria azzurra, 5 ori in 2 giorni, con Mattia Furlani che poco prima aveva conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo con 8 metri e 38 centimetri, nuovo record mondiale Under 20. Il greco Mitiadis Tentoglu, campione olimpico, ha trionfato con 8 metri e 65 centimetri, lo svizzero Simon Heammer, 8 metri e 31 centimetri è medaglia di bronzo.

Sono 10 le medaglie conquistate dai nostri con il bronzo che aveva vinto nella giornata odierna Francesco Fortunato nella 20 km di marcia. Già quattro le medaglie d'oro.

Mattia Furlani: "La gara più bella della mia vita"

"Tentoglu è un campione. Oggi è uscita la gara più bella della storia degli Europei. Assurdo. È stata la gara più bella della mia vita, ho fatto piccoli errori tecnici, fatti anche dalla foga della gara. Si può fare meglio. Con il tempo questi aspetti tecnici arriveranno, bisogna continuare su questa strada", ha detto Mattia Furlani ai microfoni di RaiSport.

Fare il record del mondo U20 è una emozione, impressionante, non l'avrei mai immaginato. Sono fiero di chi mi ha seguito, del pubblico e dellla giornata. Bisogna rimanere concentrati, c'è una crescita biologica, tecnica e mentale, questo è stato uno step bellissimo, Abbiamo dimostrato di di essere una squadra eccezionale. La tranquillità e la precisione è la chiave di questo sport, lavorare e arriverà tutto", ha concluso.

Lorenzo Simonelli: "Vincere in casa è magico"

"Non ho parole per descrivere il mio stato d'animo. A Tokyo mi ero detto che volevo anche io arrivare in cima al mondo e passo dopo passo ci sto arrivando. Vincere in casa, a Roma, è davvero magico. Io sono cresciuto perché è cresciuta tutta l'atletica italiana".

