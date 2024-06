La 4x100 è d'oro, brillano d'argento Larissa Iapichino e la 4x400, Arese di bronzo: gran finale agli Europei di Atletica di Roma 2024

Sono state vere e proprie notti magiche. Anche oggi, mercoledì 12 giugno, l'Italia ha conquistato altre medaglie nella sesta e ultima giornata degli Europei di Atletica di Roma 2024. Una rassegna che arriva un mese e mezzo prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto e che diventa un vero e proprio spot per l'appuntamento a Cinque Cerchi.

La medaglia finale, la 23esima di questa indimenticabile edizione ospitata nella città Eterna, è finita con un meritato tripudio allo Stadio Olimpico di Roma. Matteo Meluzzo, Marcell Jacobs, Alessandro Patta e Filippo Tortu hanno conquistato una grandiosa medaglia d'oro nella staffetta 4x100, risultato per cui sarà premiato anche Lorenzo Simonelli che aveva corso la semifinale.

I nostri atleti, che hanno brillato fin dalla prima giornata, hanno proseguito il lavoro, dando un senso alle loro fatiche e trasformandole così anche in questa giornata conclusiva in meritate soddisfazioni e celebrazioni.

Roma 2024: Europei di atletica da record per l'Italia

Quest'ultima serata trionfale si era aperta con l'argento nella staffetta 4x400, artigliato dal quartetto composto da Sito, Aceti, Meli e Scotti che all'ultimo aveva sostituito l'infortunato Alessandro Sibilio. La medaglia d'oro l'ha vinta il Belgio, il bronzo la Germania. Scotti è riuscito a resistere alla rimonta della Germania, ha conquista il secondo posto e si è commosso.

L'Olimpico è poi esploso di gioia per Larissa Iapichino che con 6,94 è arrivata seconda nella gara di salto in lungo vinta da Mihambo, medaglia d'oro. Terza, medaglia di bronzo, De Sousa. Grande soddisfazione per la figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino.

Pietro Arese nei 1500 uomini ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle del norvegese Ingebrigtsen, oro e al belga Vermeulen, argento.

Sono stati Europei da record: 24 medaglie, 11 ori, l’Italia ha vinto il medagliere per la prima volta nella storia dal 1934. Doppiate le 12 medaglie (5 ori) di Spalato 1990 Roma 2024 è stata una festa ed è finita in trionfo per gli azzurri che ormai sono e vogliono essere sempre protagonisti nelle gare di atletica. Appuntamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Europei atletica Roma 2024: il medagliere

Medaglie d'oro

Antonella Palmisano, 20km marcia donne

Nadia Battocletti, 5000 metri donne, 10000 metri donne

Leonardo Fabbri, getto del peso uomini

Lorenzo Ndele Simonelli, 110 metri ostacoli

Marcell Jacobs, 100 metri uomini

Yeman Crippa, mezza maratona uomini

ITALIA, mezza maratona uomini squadre (Crippa, Riva)

Sara Fantini, lancio martello femminile

Gianmarco Tamberi, salto in alto

4x100, ITALIA

Medaglie d'argento

Valentina Trapletti, 20 km marcia donne

ITALIA, staffetta 4x400 mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

Mattia Furlani, salto in lungo uomini

Chitiru Ali, 100 metri uomini

Pietro Riva, mezza maratona uomini

Alessandro Sibilio, 400 ostacoli uomini

Larissa Iapichino, salto in lungo donne

4x400 uomini ITALIA

Medaglie di bronzo