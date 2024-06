Sara Fantini oro, Filippo Tortu argento: altre due bellissime medaglie azzurre agli Europei di Atletica di Roma 2024

Nella quarta giornata degli Europei di atletica di Roma 2024 sono arrivate altre medaglie importanti per l'Italia. Oggi, lunedì 10 giugno, Sara Fantini ha vinto l'oro nel lancio del martello. L'azzurra ha fatto meglio della polacca Wlodarczyk, medaglia d'argento e della francese Loga, bronzo.

Filippo Tortu, con 20"41, ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 metri, un ottimo risultato, ma il velocista al termine della gara, ai microfoni di RaiSport, ha detto "Non ce la faccio a sorridere" esprimendo così la sua delusione dopo l'ottima semifinale del giorno precedente, risultato che lo autorizzava a sperare di andarsi a prendere la medaglia del metallo più prezioso. A vincere è stato lo svizzero Timothè Mumenthaler in 20"28, bronzo per l'altro elvetico William Reais (20"47). Quinto posto per Fausto Desalu (20"59).

Al termine della quarta giornata degli Europei di atletica di Roma l'Italia è in testa al medagliere con 16 medaglie: 8 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Seconda la Gran Bretagna con 7 medaglie, 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, terza la Francia con 5 medaglie, 2 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Grande attesa per domani, martedì 11 giugno, quando Gianmarco Tamberi salterà per cercare un'altra medaglia d'oro. Riflettori puntati anche su Alessandro Sibilio pronto a dire la sua nella finale dei 400 ostacoli.

Europei atletica Roma 2024: il medagliere dopo la quarta giornata

Medaglie d'oro

Antonella Palmisano, 20km marcia donne

Nadia Battocletti, 5000 metri donne

Leonardo Fabbri, getto del peso

Lorenzo Ndele Simonelli, 110 metri ostacoli

Marcell Jacobs, 100 metri uomini

Yeman Crippa, mezza maratona uomini

ITALIA, mezza maratona uomini squadre (Crippa, Riva)

Sara Fantini, lancio martello

Medaglie d'argento

Valentina Trapletti, 20 km marcia donne

ITALIA, staffetta 4x400 mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

Mattia Furlani, salto in lungo uomini

Chitiru Ali, 100 metri uomini

Pietro Riva, mezza maratona uomini

Medaglie di bronzo

Francesco Fortunato, 20 km marcia uomini

Catalin Tecuceanu, 800 metri uomini

Zaynab Dosso, 100 metri donne