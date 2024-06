Europei Atletica Roma 2024: il grande giorno di Filippo Tortu, il programma di oggi

Quarta giornata agli Europei di Atletica di Roma 2024. Oggi, lunedì 10 giugno, l'Italia punta ad aumentare il bottino di medaglie che ci posiziona in testa al medagliere con ben 7 ori.

L'azzurro più accreditato per conquistare un'altra medaglia del metallo più prezioso è Filippo Tortu che correrà la finale dei 200 metri in una gara che vedrà in corsia anche Fausto Desalu.

Tra coloro che proveranno a sorprendere ci sarà Luca Sito che è entrato in finale nei 400 metri dopo aver realizzato il record italiano. Sara Fantini sogna di conquistare una medaglia nel lancio del martello.

Europei Atletica Roma 2024: il programma di oggi 10 giugno

1) Lunedì 10 giugno - Sessione mattutina

10.05: 100 M Decathlon DESTER, NAIDON

10.18: Asta M Qualificazione BERTELLI, STECCHI

10.25: Giavellotto F Qualificazione (Gr. A) BOTTER

10.35: 200 F Batterie SIRAGUSA

11.05: Lungo M Decathlon DESTER, NAIDON

11.20: 1500 M Batterie ARESE, MESLEK, F. RIVA

11.45: Giavellotto F Qualificazione (Gr. B) ev. Botter

11.50: 800 F Batterie BELLÒ, COIRO

12.40: 400 ostacoli M Semifinali SIBILIO, ev. Bertoncelli, Lambrughi

13.05: Peso M Decathlon DESTER, NAIDON

13.15: 400 ostacoli F Semifinali FOLORUNSO, MURARO, ev. Olivieri

2) 1Lunedì 10 giugno - Sessione serale

19.30: Alto M Decathlon DESTER, NAIDON

20.15: Asta F Finale ev. Bruni, Malavisi, Molinarolo

21.05: 200 F Semifinali KADDARI, ev. Siragusa

21.33: Martello F Finale ev. Fantini, Mori

21.40: 400 M Finale ev. Meli, Scotti, Sito

21.50: 400 F Finale ev. Mangione, Polinari, Trevisan

22.00: 3000 siepi M Finale ev. Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami

22.20: 400 M Decathlon DESTER, NAIDON

22.50: 200 M Finale ev. Desalu, Pettorossi, Tortu

Europei atletica Roma 2024, 10 giugno: gli orari in tv

Gli Europei di atletica Roma 2024 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai (Rai 2, dalle ore 20.30 alle 21 su RaiSport per lasciare spazio al TG2) e per gli abbonati da Sky Sport ed Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.