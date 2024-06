Europei Atletica Roma 2024: il grande giorno di Larissa Iapichino e della 4x100, il programma di oggi

Non mancherà nemmeno oggi, mercoledì 12 giugno, lo spettacolo agli Europei di Atletica di Roma 2024. Sarà una sessione serale tutta da seguire con dieci titoli in palio e i nostri atleti che hanno ottime possibilità di andare a medaglie per aumentare un già lauto bottino.

Larissa Iapichino andrà a caccia di una medaglia pesante nel salto in lungo, particolarmente attesi anche i 1500 metri e le nostre staffette la 4x100, dove sarà presente Marcell Jacobs che ha recuperato dalla contrattura e la 4x400.

Sarà tutta da seguire anche la prova del campione svedese Armand Duplantis a caccia del record del mondo nel salto con l'asta.

Europei di atletica di Roma: il programma delle gare di mercoledì 12 giugno

6) Mercoledì 12 giugno - Sessione serale

20.12 10.000 M Gara B (da definire)

20.20 Asta M Finale

20.28 Giavellotto M Finale

20.54 Lungo F Finale Larissa Iapichino

21.05 4x400 F Finale Italia

21.17 4x400 M Finale Italia

21.28 800 F Finale

21.44 10.000 M Finale Francesco Guerra, Ahmed Ouhda, Luca Ursano

22.26 1500 M Finale Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva

22.40 4x100 F Finale

22.50 4x100 M Finale Italia

Europei di atletica Roma 2024: dove vederli in tv e in streaming

Gli Europei di atletica Roma 2024 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai, (su Rai SportHD dalle 20 alle 21 e su Rai2 dalle 21 alle 23 e per gli abbonati sui canali Sky, su Sky Sport Uno (canale 201) e da Eurosport.

Streaming gratuito su Rai Play, a pagamento su SkyGo, Now, Discovery+ ed Eurosport.it.