Europei Atletica Roma 2024, i Big azzurri in gara oggi: Jacobs, Furlani, Fabbri e Simonelli a caccia di medaglie

Seconda importantissima giornata agli Europei di Atletica di Roma 2024. Oggi, sabato 8 giugno, l'Italia punta a incrementare un bottino di medaglie che vanta allori significativi già dopo la prima giornata.

Ieri, venerdì 7 giugno, Antonella Palmisano ha trionfato nella 20 km di marcia, dominando la corsa dall'inizio fino all'arrivo allo Stadio Olimpico e si è messa al collo la medaglia d'oro.

L'argento se l'è andato a prendere un'altra italiana Valentina Trapletti. Anche la 4x400 mista ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri con la medaglia d'argento conquistata da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione.

In serata è arrivata la quarta medaglia di quella che è stata una giornata inaugurale particolarmente positiva. Nadia Battocletti è medaglia d'oro dei 5.000 metri.

Europei Atletica Roma 2024: le gare di oggi sabato 8 giugno

Gli Europei di Atletica Roma 2024, particolarmente significativi vista la loro vicinanza ai Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto) hanno avuto per l'iItalia un ottimo avvio.

Oggi, sabato 8 giugno, gli azzurri sono pronti a regalare ulteriori soddisfazioni agli appassionati che li sosterranno allo Stadio Olimpico.

L'osservato numero 1 sarà Marcell Jacobs, il campione olimpico di Tokyo 2020, che è chiamato a difendere il titolo europeo nei 100 metri, specialità dove vuole essere protagonista anche Chituru Ali.

Puntano a un grande risultato nelle rispettive specialità anche Mattia Furlani, salto in lungo, Leonardo Fabbri, getto del peso, Lorenzo Simonelli, 110 ostacoli, Francesco Fortunato, 20 km di marcia.

Europei Atletica Roma 2024: il programma di oggi 8 giugno

Sabato 8 giugno - Sessione mattutina

ore 10.05: Martello M Qualificazione (Gr. A)

ore 10.10: 3000 siepi M Batterie BOUIH, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI

ore 10.40: Asta F Qualificazione BRUNI, MALAVISI, MOLINAROLO

ore 10.50: 100 F Batterie BONGIORNI

ore 11.30: Martello M Qualificazione (Gr. B)

ore 11.45: 400 M Batterie MELI, SCOTTI, SITO

ore 12.10: Lungo F Eptathlon GEREVINI

ore 12.20: 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI, TREVISAN

Sabato 8 giugno - Sessione serale

ore 18: Marcia 20 km M Finale FORTUNATO, ORSONI, PICCHIOTTINO

ore 18.05: Giavellotto F Eptathlon (Gr. A) GEREVINI

ore 19.20: Giavellotto F Eptathlon (Gr. B) ev. Gerevini

ore 19.50: 800 M Semifinali ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

ore 20.06: Lungo M Finale ev. Furlani, Mersal, Randazzo

ore 20.12: 100 ostacoli F Semifinali ev. Besana, Carmassi, Carraro

ore 20.38: 110 ostacoli M Semifinali SIMONELLI, ev. Fofana, Giacalone

ore 21.02: Peso M Finale ev. Del Gatto, Fabbri, Weir

ore 21.10: 100 M Semifinali ALI, JACOBS, ev. Melluzzo, Rigali

ore 21.37: Disco F Finale ev. Conte, Osakue, Strumillo

ore 21.43: 800 F Eptathlon GEREVINI

ore 22.08: 100 ostacoli F Finale ev. Besana, Carmassi, Carraro

ore 22.18: 110 ostacoli M Finale ev. Fofana, Giacalone, Simonelli

ore 22.28: 5000 M Finale

ore 22.53: 100 M Finale ev. Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali

Europei atletica Roma 2024, 8 giugno: gli orari in tv

Gli Europei di atletica Roma 2024 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai (Rai 2, dalle ore 20.30 alle 21 su RaiSport per lasciare spazio al TG2) e per gli abbonati da Sky Sport ed Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.