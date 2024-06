Europei Atletica Roma 2024, i Big azzurri in gara oggi: Crippa, Tamberi, Dosso, Tecuceanu e Tortu

Terza giornata agli Europei di atletica di Roma 2024. Oggi, domenica 9 giugno, gli azzurri sono nuovamente pronti a dare il massimo per cogliere importanti risultati.

I nostri atleti sono in testa al medagliere con 5 ori, 4 argenti e un bronzo e sono reduci da un sabato brillante con gli ori di Marcell Jacobs, 100 metri, Lorenzo Simonelli, 110 ostacoli, Leonardo Fabbri, getto del peso e gli argenti di Mattia Furlani, nel salto in lungo e di Chitiru Ali, che ha completato la doppietta azzurra nei 100 metri. Francesco Fortunato aveva vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia.

Nella giornata inaugurale erano arrivate la medaglia d'oro di Antonella Palmisano e l'argento di Valentina Trapletti nella 20 km di marcia, l'oro di Nadia Battocletti nei 5000 metri e l'argento della staffetta 4x400 mista composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione

Europei Atletica Roma 2024: le gare di oggi domenica 9 giuno

Oggi, domenica 9 giugno, tornerà in pedana Gianmarco 'Gimbo' Tamberi, campione olimpico, campione del mondo e campione d'Europa. L'altista sarà impegnato nelle qualificazioni.

La sessione mattutina si aprirà con le mezze maratone, maschili e femminili, dove l'Italia punta su Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk.

Gli appuntamenti clou della giornata saranno i 100 metri femminili con Zaynab Dosso a caccia di medaglia e gli 800 metri che vedranno Catalin Tecuceanu che aspira a un risultato importante.

Anche Filippo Tortu vuole brillare nei 200 e per farlo in questa giornata darà il massimo per entrare in semifinale con un buon tempo.

Da seguire Ludovica Cavalli sui 1500 metri e Darya Derkach nel salto triplo.

Europei Atletica Roma 2024: il programma di oggi 9 giugno

Domenica 9 giugno - Sessione mattutina

9.00: Mezza maratona M Finale CHIAPPINELLI, CRIPPA, FANIEL, MEUCCI, P.RIVA, SELVAROLO

9.30: Mezza maratona F Finale NESTOLA, PALMERO, SUGAMIELE, YAREMCHUK

10.05: Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI, MORI

10.45: Triplo M Qualificazione BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE

11.30: Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. Fantini, Mori

11.35: Alto M Qualificazione FASSINOTTI, LANDO, SOTTILE, TAMBERI

11.50: 200 M Batterie PETTOROSSI

12.40: 400 ostacoli F Batterie OLIVIERI

13.20: 400 ostacoli M Batterie BERTONCELLI, LAMBRUGHI

Domenica 9 giugno - Sessione serale

20.05: 400 F Semifinali ev. Mangione, Polinari, Trevisan

20.28: Alto F Finale ev. Vallortigara, Vicini

20.38: 400 M Semifinali ev. Meli, Scotti, Sito

21.04: Triplo F Finale ev. Derkach

21.10: Martello M Finale

21.13: 100 F Semifinali DOSSO, ev. Bongiorni

21.39: 200 M Semifinali DESALU, TORTU, ev. Pettorossi

22.04: 3000 siepi F Finale ev. Curtabbi

22.27: 800 M Finale ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu

22.40: 1500 F Finale ev. Cavalli, Vissa, Zenoni

Europei atletica Roma 2024, 9 giugno: gli orari in tv

Gli Europei di atletica Roma 2024 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai (Rai 2, dalle ore 20.30 alle 21 su RaiSport per lasciare spazio al TG2) e per gli abbonati da Sky Sport ed Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.