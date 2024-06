Tamberi e Battocletti d'oro, Sibilio argento: un'altra serata magica per l'Italia agli Europei di atletica di Roma 2024

Arrivano la nona e la decima medaglia d'oro e un lucente argento agli Europei di atletica di Roma. Oggi, martedì 11 giugno, Gianmarco Tamberi, l'uomo più atteso, non ha deluso le aspettative e ha vinto la gara di salto in alto regalando come sua abitudine molto spettacolo durante la prova e al termine, nella celebrazione del trionfo.

Gimbo ha festeggiato a lungo un successo che l'ha confermato campione d'Europa e che gli permetterà di presentarsi alle Olimpiadi con tutti titoli, visto che è campione del mondo e campione olimpico in carica.

Il marchigiano, 32 anni, che ai Giochi sarà portabandiera con Arianna Errigo, ha certificato la vittoria arrivando a saltare 2.37, proprio come a Tokyo 2020, ma la gara si era già chiusa a 2.31. Qualche apprensione per l'errore a 2.26 e il doppio tentativo fallito a 2.29 che si sono trasformati in incidenti di percorso sulla via dell'ennesima serata memorabile di un'incredibile carriera. A 2.31 arriva il suo salto più bello, l'esecuzione perfetta. L'ucraino Lavskyy è costretto ad accontentarsi dell'argento. Tamberi centra i 2.37 e si regala uno show con tanto di molle tirate fuori dalle scarpe e inchino davanti al Presidente della Repubblica che applaude questo grande risultato.

Da ricordare a lungo anche la gara di Nadia Battocletti che, dopo aver trionfato nei 5000 metri, ha vinto nella penultima giornata della rassegna continentale, i 10000. Anche la due volte campionessa d'Europa con la bandiera tricolore sulle spalle era andata in precedenza, dato che la sua gara si era chiusa prima del Tamberi-show, a conoscere il Presidente della Repubblica Mattarella che si era complimentato con lei.

"Un'altra serata d'oro, mi sono divertita davvero tanto. Con tutti questi tifosi è tutta una meraviglia. Penso di aver fatto un salto di qualità dopo Budapest dove avevo preso una bella mazzata. Ho iniziato a costruirmi gara dopo gara e ho capito che senza sforzo non si raggiunge nulla". ha detto la nuova campionessa d'Europa dei 5000 e dei 10000 metri.

Alessandro Sibilio aveva conquistato la medaglia di argento realizzando il record italiano (47"50) aprendo quella che si è rivelata un'altra serata di emozioni e soddisfazioni. "Una gara incredibile, non ci credo. Sono due anni che aspetto questo momento. Durante il riscaldamento sono andato a rivedere le cose belle che mi hanno scritto i miei amici e i miei genitori", ha detto il nuovo vice-campione d'Europa.

Europei atletica Roma 2024: il medagliere

Medaglie d'oro

Antonella Palmisano, 20km marcia donne

Nadia Battocletti, 5000 metri donne, 10000 metri donne

Leonardo Fabbri, getto del peso

Lorenzo Ndele Simonelli, 110 metri ostacoli

Marcell Jacobs, 100 metri uomini

Yeman Crippa, mezza maratona uomini

ITALIA, mezza maratona uomini squadre (Crippa, Riva)

Sara Fantini, lancio martello

Gianmarco Tamberi, salto in alto

Medaglie d'argento

Valentina Trapletti, 20 km marcia donne

ITALIA, staffetta 4x400 mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

Mattia Furlani, salto in lungo uomini

Chitiru Ali, 100 metri uomini

Pietro Riva, mezza maratona uomini

Alessandro Sibilio, 400 ostacoli

Medaglie di bronzo