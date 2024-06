Yeman Crippa oro, Riva argento, bronzo per Dosso e Tecuceanu: ancora medaglie per gli azzurri agli Europei di atletica

Inizia nel migliore dei modi la terza giornata degli Europei di Atletica di Roma 2024. Dopo le indimenticabili imprese di sabato 9 giugno, che hanno visto i nostri portarsi in testa al medagliere con 5 ori, 4 argenti e 1 bronzo, oggi, domenica 9 giugno, la mezzamaratona maschile ha regalato subito ulteriri trionfi.

Yeman Crippa, favorito della vigilia, ha rispettato i pronostici ed è andato a prencedersi la medaglia d'oro, Pietro Riva ha stupito tutti conquistando l'argento che vale la doppietta azzurra superando e "salutando" sul rettilineo finale il tedesco Amanal Petros che così è stato costretto ad acconternarsi della medaglia di bronzo.

Nella sessione serale sono arrivate altre due medaglie di bronzo, quelle di Catalin Tecuceanu negli 800 metri e quella di Zaynab Dosso nei 100 metri femminili.

Yeman Crippa: "Felice per la vittoria in casa, voglio l'oro nella maratona di Parigi"

"Ero emozionato di correre qui a Roma in casa, soprattuto la mezza che è una distanza che mi sta piacendo e sono stato contento di averla corsa qui e di aver confermato l'oro di due anni fa. Oggi era tosta, forse il clima e il nervosismo, ma sono contento di averla portata a casa. Adesso si va avanti", ha detto l'azzurro Yeman Crippa. "Ho avuto un piccolo fastidio al fianco durante la gara che poi è andato via, ho continuato a fare la mia gara. Fino appena prima di entrare allo stadio ero ancora sotto pressione, eravamo lì in cinque sei, poi quando sono entrato nello stadio mi sono trovato più a mio agio", ha proseguito Crippa ai microfoni di Rai Sport, specificando che "i risultati degli azzurri l'altro ieri e soprattutto ieri ancora di più ci hanno fatto capire che oggi ci dovevamo svegliare. Avevo un peso alle spalle, dovevo fare il mio e portare a casa la medaglia. Le medaglie del giorno prima ci hanno stimolato ma anche messo sotto pressione, una giusta pressione. Ora spero di fare una grande maratona alle Olimpiadi, andrò a St. Moritz a prepararla, una maratona che potrebbe essere alla mia portata".

Pietro Riva: "Battuto da un amico, momento più bello della mia carriera"

"E' stato il momento più bello della mia carriera, battuto da un grande amico come a Monaco due anni fa e quindi contento che sia stato Yeman (Crippa, ndr) a vincere. Sapevo che sono più bravo in strada che su pista, non stavo arrivando da un grande periodo, ero sfiduciato ma, insomma, durante la gara mi sentivo benissimo e mi sono detto che potevo prendere la medaglia", ha detto Pietro Riva ai microfoni di Rai Sport.