Europei ciclismo su strada 2023 a Drenthe: il calendario e dove vederli in tv (Rai e Eurosport)

Un'altra settimana importante per gli appassionati. Da mercoledì 20 a domenica 24 settembre a Drenthe, nei Paesi Bassi, si corrono gli Europei di ciclismo 2023. Il clou sarà domenica 24 settembre quando gli uomini elite affronteranno la prova in linea che sarà caratterizzata da un circuito ad anello, di 14 km, con lo strappo sul Col du VAM.

Il ct della Nazionale italiana, Daniele Bennati, ha convocato:

Filippo Ganna,

Edoardo Affini,

Matteo Trentin,

Elia Viviani,

Luca Mozzato,

Andrea Pasqualon,

Matteo Sobrero,

Mattia Cattaneo.

Altrettanto attesa la prova in linea femminile il ct Paolo Sangalli ha scelto:

Elisa Balsamo,

Silvia Zanardi,

Ilaria Sanguineti,

Elena Cecchini,

Barbara Guarischi,

Soraya Paladin,

Sofia Bertizzolo,

Silvia Persico,

Vittoria Guazzini,

Alessia Vigilia

Elisa Longo Borghini.

Filippo Ganna, dopo una grande stagione iniziata con il secondo posto alla Milano-Sanremo e proseguita con i successi in pista e l'argento a cronometro ai Mondiali di Glasgow, è l'uomo più atteso in casa azzurra.

Top Ganna andrà a caccia del successo contro il tempo, mercoledì 20 settembre e, uscito con un'ottima condizione dalla Vuelta 2023, proverà a essere protagonista anche nella prova in linea, domenica 24 settembre.

Europei ciclismo su strada 2023: il calendario

Mercoledì 20 settembre

09:00-10:10 Cronometro individuale donne junior

10:25-11:45 Cronometro individuale uomini junior

12:00-12:45 Cronometro individuale donne U23

13:05-14:10 Cronometro individuale uomini U23

14:30-15:50 Cronometro individuale donne élite

16:15-17:45 Cronometro individuale uomini élite

Giovedì 21 settembre

12:45-14:25 Staffetta a squadre miste junior

15:30-17:10 Staffetta a squadre miste élite

Venerdì 22 settembre

09:30-12:45 Corsa in linea uomini U23

14:30-17:10 Corsa in linea donne U23

Sabato 23 settembre

09:00-11:45 Corsa in linea uomini junior

13:45-17:00 Corsa in linea donne élite

Domenica 24 settembre

09:00-11:15 Corsa in linea donne junior

12:15-17:00 Corsa in linea uomini élite

Europei ciclismo su strada 2023: dove vederli in tv

Gli Europei di ciclismo su strada 2023 saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta su Eurosport, streaming su Europlayer e su DAZN.