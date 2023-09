Europei di ciclismo 2023 oggi prova in linea maschile: dove vederla in diretta

Oggi, domenica 24 settembre, si disputa nei Paesi Bassi la prova in linea maschile degli Europei.

A contendersi la maglia di campione d'Europa ci sono corridori del calibro del belga Wout Van Aert, del danese Mads Pedersen e del nostro Filippo Ganna, giusto per citare alcuni dei nomi più accreditati per la vittoria insieme al francese Cristophe Laporte.

La corsa, 199 km, partirà dalla città di Assen e si deciderà nell'anello di 14 km con il Col du VAM. La parte finale verrà ripetuta 7 volte e gli ultimi 400 metri sono in pavè.

Europei ciclismo, prova in linea: la diretta tv

La prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle 15:00 e su Eurosport 1 a partire dalle 12:15. Streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su SkyGo, Now e DAZN.