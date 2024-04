Europei judo 2024 al via: la squadra della nazionale e dove vederli in diretta tv e streaming

I Campionati Europei di Judo sono in programma a Zagabria a partire da giovedì 25 fino a domenica 28 aprile. Sono 437 gli atleti iscritti alla più affascinante competizione a livello continentale e 47 le nazioni rappresentate. L’Italia, assieme alla Croazia padrona di casa e a Germania, Francia, Olanda, Serbia, Spagna e Ucraina, è presente con 18 atleti, il massimo consentito.

La squadra nazionale sarà così composta: Francesca Milani (48), Odette Giuffrida (52), Thauany David Capanni Dias (57), Savita Russo, Flavia Favorini (63), Martina Esposito, Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Erica Simonetti (+78), Andrea Carlino, Angelo Pantano (60), Matteo Piras, Elios Manzi (66), Manuel Parlati (73), Antonio Esposito, Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (100), Sansei Kwadjo Anani (+100). A disposizione per la gara a squadre: Edoardo Mella (73), Lorenzo Rigano (90), Nicholas Mungai (+90).

Ci sono alcune assenze importanti, ma siamo in anno olimpico e chi si è già qualificato sta facendo un percorso individualmente mirato. Al contrario Odette Giuffrida e Antonio Esposito (anche loro già qualificati) sfrutteranno gli Europei proprio nell’ottica della preparazione olimpica. Purtroppo, anche Christian Parlati avrebbe dovuto essere nel team, ma è ancora alle prese con un problema al ginocchio. Al suo posto ci sarà il diciannovenne Manuel Parlati che ha già sorpreso con il quinto

posto nel Grand Slam di Antalya.

“Sono particolarmente contenta per la gara a squadre -ha detto Laura Di Toma, il Direttore Tecnico della squadra azzurra- per la quale abbiamo voluto coinvolgere atleti che non hanno l’ansia per la qualificazione olimpica, ma hanno ugualmente un percorso importante. In ogni caso stiamo ancora puntando alla qualificazione nelle categorie -60, -66 kg maschili e -63 e -70 kg femminili; quindi, siamo pronti a cogliere qualsiasi segnale utile a tale scopo”.

Europei di Judo 2024: dove vederli in tv e in streaming

Giovedì 25 aprile: diretta Rai Play e diretta Rai Sport (dalle 17 alle 18)

Venerdì 26 aprile: diretta Rai Play

Sabato 27 aprile: diretta Rai Play

Domenica 28 aprile: diretta Rai Play (dalle 15:00)

Differite su Rai Sport:

Venerdì dalle 14:30

Sabato dalle 11.10 – replica del venerdì

Domenica dalle 20.30 – replica sabato

Domenica dalle 22.50 – replica gara a squadre

Lunedì dalle 18:10 e dalle 23:55

Il commento sarà a cura di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido.