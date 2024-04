L'Italia del judo fa poker ai Campionati Europei 2024

Odette Giuffrida e non solo! L’Italia del judo si è fatta valere ai Campionati Europei di Zagabria, andati in scena da giovedì 25 fino a domenica 28 con i migliori judoka continentali e mondiali.

4 medaglie e 3 quinti posti è il bottino finale. In primis, la medaglia d’argento di Odette Giuffrida, judoka già qualificata per Parigi 2024 e che è andata ad arricchire il suo palmares già straordinario. Soltanto a livello continentale vanta un oro (2020) e due argenti (2021 e 2024), senza dimenticare le due medaglie olimpiche (bronzo a Tokyo

2020 e argento a Rio 2016). Giuffrida, in questa rassegna croata, ha battuto nell’ordine Glafira Borisova (Individual Neutral Athletes), Sofia Asvesta (Cipro) e Reka Pupp (Ungheria), prima di approdare alla finalissima dei 52 kg contro la kossovara, leader del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica, Distria Krasniqi.

Sempre nella prima giornata, è salito sul podio anche Elios Manzi conquistando un bronzo nella categoria dei 66 kg. Manzi, che ha battuto Matteo Piras in una finalina tutta italiana, è alla sua terza medaglia di bronzo continentale e, con quest’ultima, ha anche guadagnato 350 punti che lo portano molto vicino alla qualificazione olimpica per Parigi.

La seconda giornata, quella di venerdì 26, ha invece rivelato una bellissima sorpresa per la nazionale italiana: quella di Savita Russo, judoka ragusana di soli 18 anni, che è andata a prendersi una medaglia di bronzo nei 63 kg nonostante la sua giovanissima età. È la terza judoka italiana più giovane a mettersi al collo una medaglia continentale, dopo gli exploit di Laura Zimbaro e Maria Teresa Motta, entrambe bronzo a soli 17 anni ai Campionati di Madrid del 1981.

“Savita è stata impressionante… al suo secondo anno junior si è imposta con un judo spettacolare tra le atlete più forti al mondo” – ha commentato Francesco Bruyere, capo-allenatore femminile.

A chiudere il discorso medaglie è poi arrivato Gennaro Pirelli nella categoria dei 100 kg. Il 23enne napoletano si è reso protagonista di un’ottima cavalcata: superato al primo turno Jorge Fonseca (campione del mondo a Tokyo 2019 e a Budapest 2021), è stata la volta dell’ucraino Anton Savytskiy, prima di cedere nei quarti con l’azero Zelym Kotsoiev. Recuperato, Pirelli ha vinto ancora con il serbo Aleksandar Kukolj e quindi, per il bronzo, con il croato Zlatko Kumric. È la sua prima medaglia europea individuale e gli vale anche 350 punti cruciali in ottica qualificazione olimpica!

Da sottolineare anche i 3 quinti posti a cui sono arrivato Matteo Piras nei 66 kg, Antonio Esposito negli 81 e il Mixed Team nella giornata finale dedicata appunto ai combattimenti tra squadre miste.

Ciliegina sulla torta, è infine arrivato anche un riconoscimento speciale: il Presidente Fijlkam Domenico Falcone è stato premiato dalla Eju, che ha voluto esprimere simbolicamente l’apprezzamento per il contributo portato al judo in Europa.

