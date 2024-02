Europei Lotta 2024: Frank Chamizo ha conquistato la sua decima medaglia continentale

Sono 10! 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi in quattro categorie diverse. Dai Giochi Europei di Baku 2015 ad oggi, Frank Chamizo non è mai uscito dal podio continentale. Un grande traguardo raggiunto proprio durante la penultima giornata degli Europei 2024 di Bucarest, grazie alla bella vittoria nella finale per il bronzo contro il turco Ramazan Sari. Terzo gradino del podio che sa di storia, dunque, per l’olimpico azzurro!

Novità è che Chamizo ha lottato questa volta nei 79 kg, una categoria inedita per lui! Durante la stessa competizione sono saliti sul podio anche Enrica Rinaldi nei 76 kg di stile libero femminile e Danila Sotnikov nei 130 kg di greco romana. Per entrambi è la seconda medaglia continentale.

Segnali incoraggianti in vista dei Tornei di qualificazione olimpica che andranno in scena a Baku dal 5 al 7 aprile (il torneo europeo) e a Istanbul dal 9 al 12 maggio (il torneo mondiale). Per i risultati di tutti i lottatori azzurri vai sul sito FIJLKAM.