Nuoto, Europei Roma 2022: il programma di venerdì 12 agosto e gli italiani in gara

Gli Europei di Roma 2022 non potevano iniziare meglio per lo squadrone azzurro. I nostri nella giornata inaugurale di giovedì 11 agosto si sono portati subito in testa al medagliere grazie all'oro di Alberto Razzetti e al bronzo di Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti e agli argenti delle azzurre del nuoto sincronizzato tecnico a squadre e della 4x200 stile libero.

Oggi, venerdì 12 agosto, ci sono grandi possibilità di medaglia. Margherita Panziera sarà impegnata nei 200 dorso, Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero.

Nuoto, Europei Roma 2022: il programma del 12 agosto e gli italiani in gara

Qui trovate il programma della giornata di venerdì 12 agosto e gli italiani in gara.

Nuoto, batterie (9.00-12.00)

50 farfalla donne: Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Costanza Cocconcelli

100 stile libero uomini: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo

100 rana donne: Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato, Martina Carraro, Lisa Angiolini

200 dorso uomini: Matteo Restivo, Lorenzo Mora

4x100 mista mista: Italia

800 stile libero uomini: Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Lorenzo Galossi, Luca De Tullio

Nuoto artistico, preliminari (9.30-11.30)