Europei pallanuoto femminile 2024, il calendario del Setterosa

Una nuova affascinante sfida attende il Setterosa. Le azzurre di Carlo Silipo, da venerdì 5, scenderanno in acqua agli Europei di pallanuoto femminile, in programma ad Eindhoven, in Olanda, fino a sabato 13 gennaio.

Sono 16 le nazionali che partecipano agli Europei di pallanuoto 2024 e sono state divise in due Division. La Division I è divisa in due gironi, A e B, la Division II, nei Gironi C e D. Le prime due classificate della Division I accedono direttamente ai quarti, mentre la terza e la quarta disputano gli ottavi contro le prime 2 della Division II.

L'italia è nel gruppo B, insieme a Spagna, Francia e Israele. Il debutto sarà proprio contro le israeliane.

Qui di seguito trovate il calendario completo della fase a gironi e gli orari per vedere gli appuntamenti in televisione. La Rai trasmetterà le partite in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Raiplay.

Europei pallanuoto femminile 2024: quando gioca l'Italia

L'esordio del Setterosa è venerdì 5 gennaio contro Israele alle ore 15, poi le nostre ragazze affronteranno la Francia, sabato 6 gennaio, alle ore 17.30 e la Spagna, domenica 7 gennaio, alle ore 17.00.

Gli Europei 2024 di pallanuoto femminile sono trasmessi in tv in chiaro su Raisport HD e in streaming su Raiplay e Eurovision Sports Live.