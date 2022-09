Al via gli Europei di Sambo in Serbia: i convocati Azzurri

La squadra nazionale di Sambo pronta a combattere per salire sul tetto d'Europa. Dopo l'ultimo stage di Cinisello Balsamo, che ha chiuso la preparazione per i Campionati Europei, gli Azzurri sono arrivati oggi a Novi Sad (Serbia). La Nazionale del commissario tecnico nazionale e dirigente di Settore, Roberto Ferraris, è stata rinnovata e ringiovanita. Questi gli atleti convocati: De Longhi Lorenzo, classe Giovani (2006) cat. kg.58 - Dojo Treviso; Roccamatisi Matteo, classe Giovani (2005) cat. kg.71 - Red Gym Fonte Nuova Roma; Avella Stefano, classe Juniores (2002) cat. kg.58 - Isao Okano Club 97 Cinisello B. (MI); Canevaro Mattia (nella foto), classe Juniores (2002) cat. kg.64 - Isao Okano Club 97 Cinisello B. (MI); Serafini Emiliano, classe Seniores (2000) cat. kg.79 – Ginnastica Paullese (MI).

Della delegazione farà parte anche l’arbitro internazionale Paolo Saccone, convocato dalla FIAS per l’evento continentale più importante. Questa edizione dei Campionati Europei sarà particolarmente interessante: in un unico evento della durata di quattro giorni si sfideranno tre categorie, Giovani, Juniores e Seniores, questi ultimi anche per la specialità del Sambo Combat. La squadra Azzurra è partita questa mattina da Milano Malpensa e Roma Fiumicino alla volta di Belgrado, per poi raggiungere Novi Sad, sede della competizione. Questa sera riunione dell’executive board della European Sambo Federation: tra i i vari punti in discussione verrà definito il calendario delle competizioni europee per il 2023. Le gare inizieranno domani, giovedì 15 settembre, per concludersi nella serata di domenica 18 settembre. Dal sito internet della FIAS - International Sambo Federation (sambo.sport) sarà possibile accedere alla piattaforma streaming per seguire la diretta di tutto il campionato europeo ed in particolare degli atleti azzurri. Non mancheranno gli aggiornamenti quotidiani sui risultati e lo svolgimento delle gare sui canali social Federkombat.