Evenepoel ci sarà: il campione del mondo correrà il Giro d'Italia nel 2023

Remco Evenepoel correrà il Giro d'Italia 2023. Un grande annuncio quello ufficializzato oggi, mercoledì 30 novembre, dagli organizzatori della Corsa rosa. Il campione del mondo sarà ai nastri di partenza della prossima edizione (qui trovate il percorso completo), la numero 106.

Il campione del mondo al Giro d'Italia

L'ultimo iridato a prendere il via al Giro era stato Mark Cavendish, nell'edizione 2012, dopo il trionfo a Copenaghen nel 2011. Evenepoel, che ha partecipato nel 2021 ed è stato costreto al ritiro per una caduta nella 17esima tappa, questa volta sarà al Giro d'Italia per vincere.

Un'altra occasione per lasciarsi alle spalle uno dei momenti più drammatici della carriera che ebbe luogo proprio in Italia. Il 15 agosto del 2020 nel suo primo Giro di Lombardia, nella discesa del Muro di Sormano, sbagliando la traiettoria della curva urtò il muretto di un ponte, precipitando nella scarpata sottostante. Gli venne riscontrata la frattura del bacino e una contusione al polmone destro.

Il 22enne, che vantava nel suo palmares la Clásica San Sebastián conquistata nel 2019, in questo per lui strepitoso 2022, ha bissato il successo nella corsa basca e ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, prima di conquistare il titolo di campione del mondo nella prova in linea di Wollongong, in Australia. La prossima edizione il Giro d'Italia avrà ai nastri di partenza il campione del mondo.