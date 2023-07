EYOF 2023, tutte le medaglie dell'Italia Team a Maribor

E' di Daniele Del Signore la prima medaglia d'oro per l'Italia Team agli EYOF di Maribor 2023. Il nuotatore azzurro ha infatti vinto la gara dei 100 dorso in 55"38 superando per un solo centesimo l'israeliano Goldin. Del Signore ha poi conquistato anche l'oro nella 4x100 stile libere mista assieme a Carlos D'Ambrosio, Lucrezia Domina e Caterina Santambrogio. Il quartetto azzurro, che ha visto impegnati in semifinale anche Luca Antonio Scampicchio e Benedetta Boscaro, ha concluso la gara in 3'33"88, 1"67 più veloce della Gran Bretagna e 2"20 meglio della Germania. Per Domina e Santambrogio sono arrivati anche i bronzi nei 400 stile nei 200 dorso.

A distanza di pochi minuti dall'oro nei 100 dorso, presso la Tabor Sport All, è il portabandiera Tommaso Brugnami ad alzare le braccia al cielo e far suo l'all-around di ginnastica artistica con il punteggio totale di 79.750, davanti agli inglesi Rushworth e Nicoveanu. Il risultato di Brugnami unito ai punteggi di Manuel Berettera, sesto con 77.700, e Diego Vazzola quattordicesimo con 76.850, è valso all'Italia l'argento a squadre.

Sul tatami della Lukna Hall si è messo al collo l'argento nella categoria -55 kg Emiliano Lattanzi, superato nell'atto finale dal georgiano Samadashvili. L'azzurro aveva raggiunto la finale superando all'ottavo minuto del golden score il serbo Jorgic, mentre nei turni precedenti aveva prima affrontato il polacco Kolondra e successivamente l'atleta di casa Blazic.

Nella categoria -50 kg Francesco Crociani ha concluso in quinta posizione, superato nella finale per il bronzo dall'azero Nihad Mamishov. In precedenza aveva perso contro il belga Askhab e successivamente aveva superato ai ripescaggi il norvegese Brekke-jenssen.

Si conferma tra le migliori sprinter d'Europa Alice Pagliarini che, dopo il successo dello scorso anno a Banska Bystrica, conqusita l'argento nella finale dei 100 metri.

Nel tennis si ferma al secondo turno il cammino di Antonio Marigliano, sconfitto 3-6 1-6 dal polacco Jan Michal Sadzik.

Nella seconda partita del girone riscatto invece per la nazionale femminile di pallavolo, che ha la meglio sulla Polonia per 3-0 (25-23, 25-20, 25-17), mentre gli azzurri hanno bissato il successo di ieri vincendo 3-1 contro la Grecia (25-13, 25-13, 24-26, 25-23). Domani terzo ed ultimo appuntamento del girone che vedrà i ragazzi affrontare la Slovenia e le ragazze in campo con i Paesi Bassi.