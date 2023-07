EYOF 2023, ciclismo: Oro per Sanarini e argento di Magagnotti nelle prove in linea

Si apre con la medaglia d'oro di Linda Sanarini il quarto giorno di finali agli EYOF di Maribor. Nella volata conclusiva della gara di ciclismo in linea, che ha visto coinvolte cinque atlete, l’azzurra classe 2007 ha trovato lo sprint giusto tagliando il traguardo davanti alla spagnola Paula Ostiz Taco, argento anche nella scorsa edizione a Banska Bystrica, e alla polacca Maria Okrucinska.

Sanarini ha alzato le braccia al cielo al termine di una gara in cui il gruppo è stato compatto fino a pochi chilometri dall’arrivo, quando Ostiz Taco ha provato l’affondo finale creando il gruppetto che poi si è conteso la vittoria in volata. Sesto posto per Chantal Pegolo e diciassettesimo per Linda Rapporti. Nella prova dei ragazzi, vinta in solitaria dal rappresentante della Gran Bretagna Max Hinds, argento per Alessio Magagnotti che ha fatto sua la volata per il secondo posto mettendosi alle spalle l’austriaco Heimo Fugger.

Raggiunge le semifinali del tabellone di singolo il tennista Vito Antonio Darderi. Nella prima partita odierna in programma sul campo 1 l’azzurro ha superato con un doppio 6-4 il tedesco Jamie Mackenzie e attende ora di conoscere l’avversario della semifinale di domani.