EYOF 2023, ancora medaglie per l'Italia a Maribor

Tommaso Brugnami e Sara Caputo salgono nuovamente sul gradino più alto del podio agli EYOF di Maribor. Il ginnasta azzurro, portabandiera nella cerimonia d'apertura dell'evento, ha vinto al corpo libero con il punteggio di 18.833 staccando di 0.333 il francese Anthony Mansard e di 0.767 l'armeno Robert Gyulumyan mentre nella prova agli anelli ha colto l’argento davanti al compagno di squadra Diego Vazzola. Brugnami sale così a quota cinque medaglie in quest'edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, di cui tre d'oro dopo il successo nell'all-around individuale e nel Mixed Team di ieri. A premiare il giovane azzurro Elisa Santoni, capo missione dell'Italia Team a Maribor.

Buone notizie anche dalle finali di specialità femminili, dove Sara Caputo ha conquistato prima l'oro al volteggio, terzo successo personale anche per lei, e successivamente l’argento alle parallele asimmetriche. Ai piedi del podio, invece, è terminata Benedetta Gava, quarta in entrambe le finali.

Ancora medaglie dal nuoto, che conclude questi EYOF con un totale di diciotto medaglie. La staffetta 4x100 misti maschile, che in finale ha schierato Daniele del Signore, Lorenzo Fuschini, Riccardo Santiago Orso e Carlos D’Ambrosio, ha vinto l’oro facendo registrare anche il nuovo record della manifestazione con il tempo di 3’42”41. Bronzo per la staffetta 4x100 misti femminile Boscaro-Mancini-Ongaro-Santambrogio mentre Carlos D’Ambrosio ha colto anche l’argento nei 100 sl e Benedetta Boscaro il bronzo nei 100 dorso.

Sulla terra rossa del Branik Tennis Club Vito Antonio Darderi ha sconfitto l’austriaco Thilo Emil Behrmann 7-5 6-1 conquistando così l’oro nel singolare maschile. Dopo un primo set combattuto, che ha visto l’azzurro trovare il break al momento giusto, Darderi ha affondato i colpi nel set successivo fino a salire 5-0 prima che l’austriaco riuscisse a tenere il servizio e far suo l’unico game del set.

Dall’atletica arrivano tante medaglie. Il primo oro lo porta a casa Erika Saraceni, che nel salto triplo supera il muro dei 13 metri. L’azzurrina, dopo aver saltato già 13,11 e 13, 22 vola a 13,42 all’ultimo salto, sorpassando la polacca Olga Szlachta che l’aveva appena scavalcata in classifica con 13,29. Argento di Aldo Rocchi nel salto triplo e della staffetta femminile a frazioni crescenti (100-200-300-400 metri) ed il bronzo della staffetta maschile. L’azzurro ha chiuso con la misura di 15,72, nuovo primato personale, ad un solo centimetro dal greco Ioannis Gkartsios oro con 15,73. Bronzo per il francese Jeremie Nzoungou con 15,48. Il quartetto femminile, oro nell'edizione di Banska Bystrica, ha chiuso in 2'06"45 alle spalle della Romania, prima in 2'06"13. La staffetta maschile ha dovuto invece aspettare prima di poter esultare per il bronzo conquistato: terminata inizialmente in quarta posizione è risultata terza a seguito della squalifica del team portoghese. Il bilancio dell'atletica alla diciassettesima edizioni degli EYOF è di un oro, cinque argenti e due bronzi.