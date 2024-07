Atletica, capolavoro di 'frecciarossa' Fabrizio Caporusso: terzo tempo di sempre nei 100 Under 18 dietro a Tortu

Per Fabrizio si aprono le porte di una sempre più probabile convocazione azzurra in vista dei Campionati Europei Under 18, che avranno luogo in questo mese a Banská Bystrica in Slovacchia.