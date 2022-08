Europei di Roma, arriva il Fantanuoto: come fare una squadra spendendo i rosolini

Dopo il successo travolgente del fantacalcio e quello più inaspettato ma per questo clamoroso del fantaSanremo, arriva il fantanuoto, il gioco degli Europei delle discipline acquatiche di Roma 2022.

Fantanuoto, Europei Roma 2022: come funziona

Nel fantanuoto degli Europei delle discipline acquatiche di Roma 2022 tutti possono essere un coach, fare una squadra, "combattere" contro la squadra nemica. Bisognerà spendere al meglio i "rosolini", i 200 crediti disponibili per la campagna acquisti.

I punti saranno assegnati in base alle prestazioni tecniche degli azzurri (le squadre saranno formate da campioni cresciuti nel nostro vivaio) ma anche in base a certi comportamenti che gli atleti di ciascuna squadra terranno in piscina.

Premiati, fra gli altri, la dedica a Paolo, la parola “cupolone”, il saluto a Papa Francesco, puniti la squalifica e altri comportamenti “inappropriati”. Nel dettaglio ogni giocatore ha a disposizione 200 rosolini. Ogni giocatore per acquistare 8 atleti della nazionale italiana in gara (almeno un atleta per ogni disciplina) ed è obbligatorio comporre la squadra da 8 atleti e nominare un capitano. I bonus e i malus per ogni atleta saranno attribuiti in base al regolamento.

Tra i bonus +20 punti se l'atleta balla durante la presentazione, +30 se indossa un panama, +10 se consegna fiori sul podio a un'altra persona, +30 se indossa un accessorio con motivo o fantasia floreale, +20 in caso di twerking durante la sport presentation.

Le proposte di matrimonio valgono +40, l'atleta che entra con cappello o occhiali da sole ottiene un +20, mentre chi si fa scortare dalla polizia mette a segno un +30.Si riceve, invece, un malus, ad esempio, quando il presentatore sbaglia il cognome dell'atleta pre-gara (-10), se inciampa sul podio (-20), se si rompe o si strappa il costume (-20) o in caso di panciata dal trampolino (-20). La squalifica di un atleta fa segnare un pesante -100.

Ci sono delle zone e dei momenti in cui considerare effettivi i punti del fantaeuropeo. L'ingresso presentazione dell'atleta, la gara (solo le gare del pomeriggio, semifinali e finali), il post-gara (le esultanze e l'uscita di vasca), la zona mista, i social (contenuti taggando @Federnuto e #fantaeuropeo).

