Federkombat entra tra le Federazioni Nazionali Sportive del Coni

“È stato approvato all'unanimità il riconoscimento ai fini sportivi, in qualità di Federazione Sportiva Nazionale, della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (MMA in attesa di ratifica). Queste poche righe, pubblicate ieri dal sito ufficiale del Coni, sono Storia. Federkombat cambia pelle: da DSA, diventa FSN, Federazione Sportiva Nazionale. Un salto di qualità, una rivoluzione, che porta il mondo degli sport da combattimento in un’altra dimensione. “E’ il passaggio ultimo. Il massimo a cui potevamo ambire – le parole del presidente Donato Milano dopo la votazione del Consiglio Nazionale del Coni – . Per noi un upgrade fondamentale”.

Il presidente Milano entra quindi nel Consiglio Nazionale del Coni in rappresentanza della Federazione in un contesto diverso: sarà partecipe della politica sportiva nazionale e avrà diritto di voto nelle scelte del Comitato olimpico nazionale.

Quello che qualche anno fa sembrava un sogno, è diventato una splendida realtà. Il presidente Donato Milano ci aveva sempre creduto e può esultare: durante la sua presidenza, la Federkombat ha tagliato il traguardo. “E’ stato il mio obiettivo fin dall’inizio, seppur da visionario. Tutti abbiamo sempre lottato, millimetro per millimetro. E, anche con il mare in tempesta, non ho mai mollato. Il sogno adesso è realtà. Spero che questo mio successo possa essere d’ispirazione per tanti altri: per chi c’è oggi e chi ci sarà domani. Crederci fino all’ultimo, con impegno abnegazione, questo è il nostro motto”.

Con Malagò un rapporto di stima e collaborazione unico: “E’ stato il mio mentore, sempre. Mi ha insegnato tantissimo, anche in termini di diplomazia e politica sportiva. Anche lui non ha mai mollato. Cosa mi ha detto ieri? Durante il Consiglio mi ha solamente guardato, senza dirmi nulla, ma i suoi occhi sinceri parlavano. Altro apprezzamento grandioso è stato, dopo la proposta del presidente al Consiglio, ricevere l’applauso di tutti. E in serata ho ricevuto poi telefonate e messaggi dai presidenti delle federazioni “cugine”: Domenico Falcone, della Fijlkam, Flavio D’Ambrosi, del Pugilato, e Angelo Cito, del Taekwondo. Questo ci riempie d’orgoglio”. Un particolare ringraziamento all’avvocato Francesca Macioce, al dottor Maurizio Narciso, al prof Ferruccio Sbarbaro, al prof Pier Luigi Matera, e al dottor Andrea Mancino.

Ora la concentrazione torna tutta sugli eventi: dal 21 giugno al 2 luglio, a Cracovia e Malopolska, in Polonia, gli Azzurri della Muay Thai e della Kickboxing saranno grandi protagonisti ai Giochi Olimpici Europei. Un’altra prima volta da consegnare agli annali per la Federkombat. “E’ il nostro prossimo step. Ci stiamo lavorando con grande impegno. Il team manager Massimo Casula e il commissario tecnico Riccardo Bergamini per la Kickboxing sono all’opera e seguono i ragazzi passo dopo passo. Stesso discorso per la Muay Thai, con i dirigenti di settore Davide Carlot e Mauro Bassetti al lavoro da mesi per questo evento. Tutti lavorano alacremente per portare a casa il miglior risultato. Ma esserci, per noi, è già un enorme successo. Il 2023 per noi è l’anno della svolta, è il nostro anno…”.