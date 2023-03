Federkombat, si chiudono a Jesolo Criterium e Campionati italiani interdisciplinari

Si chiude la tre giorni di gare per gli oltre duemila fighters di tutta Italia arrivati al Palazzo del Turismo di Jesolo per il Criterium-Coppa del Presidente 2023 e i Campionati italiani interdisciplinari (Muay Thai, Sambo, Shoot Boxe e Savate). Il numeroso “esercito di pace e valori”, come lo ha definito il Presidente Federkombat Donato Milano, ha portato a casa emozioni, esperienze e medaglie che valgono – nella Kickboxing – la qualificazione ai prossimi Campionati italiani e- nelle altre discipline – i titoli di Campioni italiani 2023.

Il Vice Presidente Federkombat e Commissario Tecnico della Kickboxing, Riccardo Bergamini, in occasione di questa giornata conclusiva dedicata alla disciplina del Point Fighting, ha presentato il nuovo staff tecnico delle Nazionali di PF: Roberto Capogna e Andrea Ongaro per la categoria Senior, Roberto Guiducci e Davide Colla per gli Junior. “E’ stato un lavoro impegnativo, ma sono molto soddisfatto delle scelte fatte dalla federazione per la disciplina che si esprime ai livelli più alti nella nostra federazione. Abbiamo tecnici di livello elevatissimo, l’eccellenza per questo sport, in un anno che ci vedrà protagonisti per la prima volta di eventi internazionali come i Giochi olimpici europee di Cracovia e i World Combat Games di Riad, in cui il Point sarà una disciplina importante”.

Giornata dedicata anche alla Muay Thai, disciplina che ha affascinato il pubblico, non solo gli addetti ai lavori, con i suoi rituali e le sue tecniche millenarie. Mauro Bassetti, dirigente di settore e team manager, presente al Palazzo del Turismo a bordo ring per seguire gli atleti che si sono sfidati per le medaglie di campioni italiani. “La nostra disciplina è in espansione, in ripresa, con tanti atleti che s’iscrivono, a partire dalle categorie giovanili. A Jesolo il livello è molto alto, proprio a partire dai più piccoli. La Muay Thai, sport da combattimento riconosciuta anche dal Cio, è una disciplina molto educativa, come gli altri sport, e che insegna rispetto ed etica. Siamo felicissimi di essere insieme ai colleghi delle altre discipline Federkombat, un evento ben organizzato e riuscito alla perfezione”, ha detto Bassetti, che ha spiegato intervenendo in diretta sul canale Youtube Federkombat a “Iosonofederkombat On Air” i segreti e i rituali della Muay Thai.

Chiuso il primo grande evento del 2023, Federkombat si prepara a fare presto di nuovo le valigie per gli appuntamenti di aprile e maggio: tra un mese a Lignano Sabbiadoro si terranno i Campionati italiani Speranze e Cadetti di Kickboxing, poi a metà maggio gli Italiani assoluti di Kickboxing. “Con orgoglio abbiamo sottolineato con un nuovo claim la nostra identità: io sono federkombat. Sono molto felice di come sia andata questa kermesse partecipata e impegnativa. Un livello altissimo per tutte le discipline, riunite a Jesolo in questi giorni: Kickboxing, Sambo, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe. Ora ci prepariamo per Lignano Sabbiadoro: vivremo un’altra grande kermesse con i più giovani, sarà un grande momento di sport, ma anche di condivisione, fratellanza, solidarietà e amicizia, i valori fondanti delle nostre discipline. Poi ci ritroveremo per gli Italiani assoluti di Kickboxing di nuovo a Jesolo, prima di una stagione di eventi internazionali importanti e interessanti, come i Giochi olimpici europei, in cui saranno protagonisti i nostri atleti della Kickboxing, con il Light contact, il Full contact e il Point, e della Muay Thai. Oltre ai campionati europei e mondiali delle varie discipline, ricordo i World Combat Games in Arabia Saudita e, con l’Italia grande protagonista, l’organizzazione della Coppa del Mondo e dei Fisu, i Campionati del mondo universitari”.