Kickboxing, Campionati italiani: gli azzurri si confermano

Sono iniziati oggi i Campionati italiani 2022 di Kickboxing e Savate al PalaInvent di Jesolo. Incontri di altissimo livello tecnico e agonistico, in un clima di fair play e amicizia, instaurato fin dalla cerimonia di apertura, tenuta e condotta dal presidente Donato Milano: “Stiamo assistendo a gare di altissimo spessore – ha confermato durante la giornata – , una notizia importante anche per le nostre Nazionali, che qui troveranno i protagonisti dei prossimi impegni internazionali che ci attendono. Inutile ribadire la splendida accoglienza della città di Jesolo, che ci accompagna con uno splendido sole e le sue eccellenti strutture”.

Oggi si è combattuto sui tatami per il “light contact”, partendo dagli Young Cadet, Old Cadet, Juniores e Senior: tante medaglie assegnate e tanti atleti che hanno già confermato le loro leadership sul gradino più alto del podio e, di conseguenza, il loro posto in Azzurro per i prossimi Europei Senior in programma in Turchia (validi per le qualificazioni ai Giochi Olimpici Europei del 2023 e per l’evento mondiale dei Kombat Games, sempre nel 2023) e soprattutto per i prossimi Mondiali Cadetti e Junior che si terranno in Italia dal 30 settembre al 9 ottobre, sempre a Jesolo.

Sorrisi ed emozioni per quattro grandi protagonisti della Kickboxing italiana, che si sono laureati campioni italiani oggi e adesso sono pronti per volare in Turchia a difendere i colori dell’Italia: i “padroni di casa” Ivan Penzo (63 kg) e Luca Padoan (79 kg), da Chioggia, Federica Trovalusci (50 kg), campionessa mondiale in carica, da Roma, e Luna Mendy (60 kg), trevigiana. Padoan, 29 anni, è all’11° titolo italiano della sua scintillante carriera. La Mendy è al sesto, tornata in cima al podio e in Nazionale dopo qualche anno di assenza (mancava dal 2019).