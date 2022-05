Il mondo della kickboxing in lutto: è morto l'arbitro Marco Pacor

Il mondo Federkombat in lutto. Si è spento questa notte, a soli 51 anni, Marco Pacor, romano, stimatissimo e conosciutissimo consigliere nazionale, nonché referente della Commissione nazionale arbitri, premiato con la benemerenza Coni della Perla di bronzo al valore sportivo.

“Tutto il mondo mi sta chiamando in queste ore per salutare un caro amico e un professionista esemplare – ha detto il presidente di Federkombat, Donato Milano, già a Roma per far visita alla famiglia e rendere omaggio alla salma di Pacor – . A Marco, l’amico di tutti noi, devo solo dire grazie per quanto ci ha dato e per quello che continuerà a darci con il suo insegnamento. “Coraggio e dignità” le parole che racchiudono il senso del suo impegno in Federkombat in tanti anni di abnegazione e passione per le nostre discipline: che sia da esempio per la vita di tutti noi. Pacor resterà per sempre con noi, e non è retorica la mia”.