Muay Thai, argento per l'Italia agli Europei di Ankara

L'Italia grande protagonista agli European Champion Muay Thai youth U23 di Ankara, in Turchia. Un risultato che riempie di gioia e orgoglio l'intera Federkombat: medaglia d'argento per Franco Franzosi, uno dei due Azzurri in gara nella prestigiosa manifestazione. Franco Franzosi e Gianluca Franzosi, ragazzi di 17 anni con già alle spalle parecchie competizioni di questo livello, hanno onorato il tricolore dal primo all'ultimo incrontro. Ai quarti di finale, Gianluca è stato impegnato contro l'Ungheria: tanta voglia di far bene, ma anche tanta tensione, così l'atleta azzurro non è riesciuto ad esprimere tutta la sua potenza di fuoco e qualità tecnica. Per lui una sconfitta contro quello che poi diventerà il Campione Europeo 2023.

Discorso diverso per il fratello Franco Franzosi, arrivato nelle migliori condizioni all'evento grazie al grande lavoro svolto con i Tecnici Nazionali dal Mondiale in Malesia in poi. Franco ha subito dato prova della sua crescita. Nei quarti contro la Moldavia porta a casa la vittoria a metà della terza ripresa dopo un duro "face to face".

Nella semifinale Franco è devastante: batte l'avversario con una combo di braccia e clinch che gli permette di vincere x ko. In finale trova un avversario turco forte fisicamente e ostico tecnicamente. Nella prima ripresa Franco attende un po' troppo, forse anche in virtù del fatto che il suo avversario fino alla finale aveva abbattuto a gomitate girate i suoi avversari. Tornato all'angolo, ascoltandoi suggerimenti dei tecnici e cambiando marcia, Franco recupera e vince la seconda ripresa. Nella terza si combatte colpo su colpo, il turco trema, ma non basta. Il match è in perfetta parità, ma alla fine la spunta l'atleta di casa. Una bella finale in cui Franco Franzosi dimostra quanto sia cresciuto e quanto sia ormai un atleta di spessore internazionale.