Dopo l'oro ai World Games, gli Azzurri Federkombat tornano a combattere: i prossimi appuntamenti

Reduce da un viaggio a Lisbona per l’incontro con i referenti della Wako Pro e dell’Ifma, il presidente della Federkombat Donato Milano traccia la strada in vista dei prossimi mesi, zeppi di eventi e appuntamenti di prestigio per l’Italia e i suoi atleti. Riprendiamo il filo dal mese di luglio appena trascorso, mese che ha portato in dote una medaglia indimenticabile: l’oro ai World Games di Sveva Melillo che brilla nella bacheca della Federkombat. “Una medaglia storica, non solo per la Muay Thai italiana, ma certamente per la carriera di un’atleta che sta coronando una storia sportiva di assoluto prestigio e brillantissima. Siamo particolarmente felici per lei, donna tenace e di valori, e per il movimento. Come si dice di solito: è tanta roba questo oro”, le parole del presidente Milano.

Il mondo degli sport da combattimento non va in vacanza: anche ad agosto previsti importanti eventi internazionali in cui gli atleti italiani proveranno a mettersi in mostra: “Anche nelle prossime settimane avremo nostri portacolori in gara: i fratelli Franzosi, ad esempio, che saranno protagonisti ai Campionati del mondo di Muay Thai a Kuala Lumpur, in Malesia, in programma dall’8 fino al 21 del mese. Non solo: tiferemo la nostra Nazionale Youth di MMA, impegnata ai Campionati del mondo ad Abu Dhabi: partiranno il 15 agosto. Saranno i due appuntamenti che precedono gli Europei di Sambo, dal 14 settembre in Serbia”.

C’è anche da tanto lavoro dietro le quinte per il presidente Milano e i vertici federali: “Certo, le commissioni saranno impegnate in questo periodo: ci sono le guide federali da pubblicare il 1° settembre e siamo in pieno fermenti per l’organizzazione del Campionato del mondo di Kickboxing, Cadetti e Juniores, in programma dal 30 settembre al 9 ottobre prossimi a Jesolo”.

Una stagione estiva piena di eventi e un 2022 ancora tutto da vivere. Ci sono novità in vista anche per la MMA: “Per ora posso solo dire che continueremo il viaggio con le società della Figma, i dettagli saranno resi noti nella guida federale che uscirà a settembre. E non abbassiamo la guardia sui movimenti della politica, che sicuramente riguarderanno poi anche la politica sportiva. Siamo in pieno fermento anche su quel fronte. A tutti auguriamo un buon mese di agosto e un buon ferragosto: noi non avremo ferie, ma continueremo a tenere alta la guardia e a lavorare per le nostre discipline. Con la carica e l’energia di sempre”.