Federkombat, al via la stagione 2022/2023: numeri da record

Con 900 società affiliate e 30mila tesserati, prosegue inarrestabile la crescita e l’affermazione degli sport da combattimento nel panorama nazionale e nella tradizione italiana. La crescita numerica della Federkombat viaggia di pari passo con quella qualitativa e dei risultati a livello internazionale. Ad un mese dal via dei Campionati del Mondo di Kickboxing WAKO Cadetti e Juniores, in programma a Jesolo, organizzati proprio dalla federazione italiana, parte la stagione sportiva 2022/2023 e il Presidente Donato Milano traccia la strada da seguire per tutte le sue discipline.

“Nonostante il periodo difficilissimo - ha detto il presidente Donato Milano - , abbiamo chiuso la stagione sportiva con circa 900 società affiliate e 30.000 tesserati. Un record straordinario costruito nel tempo, frutto di una programmazione che si è rivelata efficace e portata a termine con costante dedizione. Nel mondo, nell’ultimo periodo, si sono susseguiti una serie di eventi inaspettati la cui ricaduta negativa ha avuto conseguenze anche nel nostro ambiente sportivo: lo spettro della pandemia non ancora sconfitta, la terribile guerra alle porte di casa nostra, una forte crisi energetica con conseguenze economiche disastrose, la crisi politica interna e le nuove elezioni amministrative che hanno portato al rallentamento del processo di politica sportiva. Ancora una volta vigileremo attentamente cercando di dare il nostro miglior contributo volto ad evitare effetti negativi sull’attività sportiva”, le parole di Donato Milano nella sua lettera pubblicata sul sito web www.federkombat.it e sui social ufficiali della federazione.

“Come Dirigenti non ci siamo fermati un attimo - prosegue il numero uno di Federkombat - . Siamo stati impegnati a luglio per il World Games, ad agosto per i Campionati del Mondo Youth IFMA di Muay Thai, i Campionati del Mondo Youth di MMA ad Abu Dhabi, abbiamo rispettato la scaletta dei lavori per l’organizzazione dei prossimi Campionati del Mondo Cadetti e Juniores di Kickboxing WAKO, che si svolgeranno a Jesolo dal 30 settembre al 9 di ottobre. Un impegno di grande responsabilità: ci saranno ben 3200 atleti iscritti provenienti da 79 Paesi dei cinque continenti. A tutto ciò si aggiunge una serie infinita di riunioni importanti da Losanna a Bangkok, passando per Roma, di cui Vi daremo notizie a breve. A settembre avremo anche gli Azzurri di Sambo ai Campionati d’Europa a Novi Grad; la Muay Thai alla Coppa del Mondo Universitari della FISU, ad Istanbul. Oltre al calendario fittissimo di eventi nazionali, saremo fortemente impegnati nell’organizzare il Campionato Europeo di Sambo, la Coppa del Mondo WAKO, le Mediterraneans Cup di Kickboxing e di Muay Thai e il nutrito programma internazionale del nuovo asset WAKO Pro. Forte sarà l’impegno anche in politica sportiva: non posso anticipare nulla, ma dico solo che i sogni che erano richiusi nel cassetto, oggi li ho spostati sulla scrivania…”.