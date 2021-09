Mondiali di ciclismo: Filippo Baroncini è campione del mondo Under 23

L’inno di Mameli suona ancora una volta per celebrare un campione del mondo. Dal gradino più alto del podio Filippo Baroncini può festeggiare una grande impresa: ha vinto il Campionato del Mondo Under 23. Una grande iniezione di fiducia per l’Italia delle 2 ruote che può festeggiare insieme al giovane 21enne di Massa Lombarda che ha piazzato l’attacco decisivo a 5 chilometri dalla conclusione.

Sul traguardo di Leuven, in Belgio, Baroncini è arrivato in solitaria, andando ad impreziosire una stagione che lo aveva già visto capace di conquistare la medaglia d’argento nei recenti campionati europei a Trento. Completano il podio di questa giornata l’eritreo Biniam Ghirmay, argento e l’olandese Olav Kooij, bronzo.

Filippo Baroncini, il nuovo campione del mondo Under 23, il prossimo anno passerà professionista e correrà con il Team Segafredo con cui ha recentemente firmato un contratto biennale.

"È un sogno” le prime parole di Baroncini appena indossata la maglia iridata. E ancora: “E’ stato il finale perfetto di una giornata nervosa, per me e per tutti i miei compagni. Questa vittoria l’ho sognata tutta la vita”. Una tattica di gara perfetta: “Il mio attacco era programmato e tutto è andato secondo i piani. Sono senza parole. Dopo la fuga ho pensato solo ad andare, andare, andare, andare e vincere questa partita. Fortunatamente, tutto è andato bene”.

Per l’Italia è la terza medaglia di questa edizione dopo l’oro di Filippo Ganna nella cronometro individuale e il bronzo nel Mixed Relay, la cronostaffetta mista. Cresce, intanto, l’attesa per le ultime due giornate di gara. Sabato 26 sono in programma la prova in linea femminile Junior e la prova in linea femminile Elite. Domenica 26 settembre il gran finale. Da Antwerp a Leuven, 268.3 km, per eleggere il nuovo campione del mondo su strada.