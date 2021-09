Ganna è unico: un altro oro nel Mondiale a cronometro

Sei secondi per confermarsi campione. Filippo Ganna, nei 43,3 chilometri della cronometro iridata da Knokke-Heist a Bruges ha dato spettacolo ed è riuscito ad avere la meglio sul beniamino di casa, il belga Van Aert, che godeva del sostegno di tutto il pubblico.

Mondiali ciclismo: Ganna è campione del mondo a cronometro

In un Paese dove il ciclismo è ancora vissuto come una religione, Filippo Ganna è riuscito a conquistare una medaglia d'oro preziosissima, che lo riconferma campione iridato della specialità contro il tempo, un anno dopo la vittoria nella cronometro al mondiale organizzato in Italia a Imola.

Un successo che rende ancora più nobile la sua stagione, dove era già stato protagonista alle Olimpiadi di Tokyo, trascinando il quartetto su pista a una storica medaglia d'oro.

Il belga Van-Aert, da vero combattente, ha lottato dall'inizio alla fine. Al primo intermedio aveva un margine di sette secondi, mentre al secondo parziale era alla pari con Ganna. Si è arreso solo nel finale e, proprio come un anno fa a Imola, ha chiuso ancora una volta secondo dietro al cronoman piemontese che lo ha nuovamente battuto.

Anche l'altro corridore belga, Remco Evenepoel, si è dovuto accontentare del podio, a 44 secondi dal vincitore.