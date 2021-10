Pantani, "Il Migliore": perché chi lo ama andrà a vedere il primo vero film su Marco

Sta per arrivare nei cinema ‘Il migliore’, il fim diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Marco Pantani e distribuito al cinema da Nexo Digital. Uscirà in occasione dei “Pantani Days”, il 18-19-20 ottobre, una tre giorni dedicata al Pirata di Cesenatico.

Basta il commento di mamma Tonina perché chiunque abbia veramente amato Marco senta la necessità di esserci. Lo definisce “il primo vero film su Marco” e il suo è un giudizio importante su questo documentario che vuole riuscire a raccontare in modo inedito la vita del ciclista, facendo rivivere Marco soprattutto grazie al racconto dei familiari e degli amici più cari, molto diversi da quegli “amici che non erano amici” che aveva cantato Gaetano Curreri degli Stadio in “E mi alzo sui pedali” nel 2007.

Questo nuovo film sul Pirata non vuole indugiare sui momenti bui della sua carriera e tanto meno fare luce sulla fase più drammatica della sua vita che ha portato alla sua morte il 14 febbraio 2004 a Rimini. Ci sono altre sedi dove è giusto continuare a fare luce su quella vicenda, che presenta ancora molti lati oscuri.

“Il migliore” è un racconto su quello che resterà per sempre di Marco, dell’amore che questo campione aveva per il ciclismo, la sua sconfinata passione che era capace di trasmettere agli italiani come nessun altro dopo la sua morte è più riuscito a fare.

Sono passati 17 anni dall’atroce fine solitaria di un atleta che aveva soltanto 34 anni, ma i ricordi delle sue imprese restano vivi nelle migliaia di persone che hanno tifato per le imprese di Pantani, che aveva quella capacità che pochi sportivi hanno, di riuscire a vincere emozionando, riuscendo quindi a conquistare non soltanto il pubblico fedele del suo sport, ma anche tantissime persone comuni che abitualmente non seguivano il ciclismo. Lo seguivano per lui ed erano capaci di cambiare completamente i programmi delle loro giornate definendoli in base a quelli del Pirata. Per questo la squalifica di Madonna di Campiglio e la drammatica morte a Rimini sono state un vero e proprio lutto per chi sinceramente aveva amato il Pirata.

Ne ‘Il migliore’ i suoi affetti veri si stringono nuovamente intorno a lui e riescono, ripercorrendo la sua vita che ruota attorno a Cesenatico, a farlo sentire ancora presente.

Si torna agli anni in cui il giovanissimo Marco coltivava la sua passione per poi diventare quel campione romagnolo che in un certo momento sembrava davvero invincibile, capace di vincere il Giro e il Tour nello stesso anno. Ma c’è anche il Marco ferito e quello in cerca di riscatto, dopo la squalifica a Madonna di Campiglio.

Chi gli ha voluto bene ha sempre pensato che “Uno così non cede”. Tutte le persone che hanno amato il Pirata andranno al cinema. Lo faranno perché per loro Marco sarà sempre ‘Il migliore’.