Nuova Zelanda - Sudafrica, oggi finale Mondiali rugby 2023: dove vederla in diretta tv

Il momento più atteso è arrivato. Questa sera, sabato 28 ottobre, Nuova Zelanda e Sudafrica, allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi, si giocano l'oro ai Mondiali 2023 di rugby maschile.

Entrambe le titolate compagini daranno il massimo per alzare quello che sarebbe il loro quarto titolo mondiale. Per raggiungere questa sfida decisiva i neozelandesi hanno superato nettamente in semifinale l'Argentina (44-6), mentre il Sudafrica ha dovuto lottare fino alla fine per piegare la compagine inglese (16-15).

Nuova Zelanda - Sudafrica, finale Mondiale rugby 2023: dove vederla in diretta

La finalissima del Mondiale di rugby 2023 tra Nuova Zelanda e Sudafrica sarà quindi spettacolare e emozionante. Inizierà alle ore 21.00 di sabato 28 ottobre e sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta su Sky Sport Uno, streaming a pagamento su Sky Go, Now e Rai Play.

