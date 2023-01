Formula E Arabia Saudita Diriyah, dove vederla in tv e in streaming: orari e diretta streaming

Tutto è pronto per la seconda gara della stagione del campionato di Formula E. I piloti, dopo la prima gara della stagione vinta da Jake Dennis della Avalanche Andretti in Messico, dovranno affrontare il primo doublehader stagionale, due gare, venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sul tracciato cittadino di Diriyah, che conta 21 curve e un rettilineo di 2.495 metri.

Formula E Arabia Saudita: gli orari in tv

Giovedì 26 gennaio

Prove libere 1 15:55-16:45

Venerdì 27 gennaio

Prove libere 2 11:25-12:15

Qualifica 1 13:40-14:55

Gara 1 18:00-19:30

Sabato 28 gennaio

Prove libere 3 11:25-12:15

Qualifica 2 13:40-14:55

Gara 2 18:00-19:30

Le prove libere vengono trasmesse sul sito e sull'app della Formula E e sui profili Facebook e Youtube. Le qualifiche vanno in onda in esclusiva su SportMediaset.it e su Sky Sport Arena. Gli appassionati potranno vedere le gare in chiaro sul canale 20 di Mediaset, sul sito Sportmediaset e gli abbonati Sky su Sky Sport Arena.