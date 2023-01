Formula E Messico, dove vederla in tv e in streaming: orari e diretta streaming

La nuova stagione 2023 del Mondiale Formula E è ai nastri di partenza e scatterà in questo weekend a Città del Messico sul circuito Hermanos Rodriguez. Grande attesa per vedere in pista le nuove monoposto della serie elettrica, di terza generazione, che monteranno i nuovi pneumatici Hankook, al posto delle Michelin. In questa nona stagione, che ha 10 appuntamenti in calendario, debutteranno grandi marchi come Maserati, McLaren, Cupra. Non ci saranno i campioni in carica della Mercedes che si sono ritirati al termine della passata stagione. Le corse torneranno a essere sula distanza e non a tempo.

Formula E Messico: gli orari in tv

I piloti si sfideranno su un tracciato di 2.628 metri dove è stata aggiunta una variante che spezza in due tronconi il rettilineo opposto. Nella zona del Foro Solo, l'ex stadio del baseball ci sarà un'importante opportunità di sorpasso. Le prove libere si potranno vedere sui canali social della Formula E, le qualifiche in diretta su Sky Sport Action e sul sito SportMediaset, dove saranno visibili tutte le sessioni, la gara in diretta su canale 20 e in differita su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.