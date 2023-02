Formula E Sudafrica Cape Town, dove vederla in tv: orari e diretta streaming

Quarto ePrix della stagione, in programma questo fine settimana. Sabato 25 febbraio la Formula E corre per la prima volta in Africa, in Sudafrica, a Città del Capo.

I 22 piloti sono pronti a sfidarsi in un velocissimo circuito che ha una lunghezza di poco meno di 3 km per un totale di 30 giri. Dopo le prime tre tappe al comando della classifica piloti c'è Pascal Wehrlain e in testa ai costruttori c'è la sua squadra, il team Porsche. I primi a cercare un riscatto saranno i portacolori del team DS Penske.

Formula E Sudafrica: gli orari in tv

Le prime libere della Formula E a Città del Capo si svolgeranno oggi, venerdì 24 febbraio, alle 16.00 ora italiana, mentre le seconde sono in programma sabato 25 alle ore 8.10. Le qualifiche si disputeranno sabato 25 febbraio alle 10.40, mentre la gara è in programma nel pomeriggio alle ore 15.00.

Questi gli orari:

venerdì 24 febbraio: prove libere 1

sabato 25 febbraio ore 8:10: prove libere 2

sabato 25 febbraio ore 10.40: qualifiche

sabato 25 febbraio ore 15: gara

Le prove libere della Formula E sono trasmesse in diretta sui canali ufficiali del campionato: i social, You Tube e il sito ufficiale della FE. Le qualifiche si possono seguire gratuitamente in streaming su sportmediaset.it, Sky Sport Arena e su Discovery+. Sul canale 20 di Mediaset sarà trasmessa la gara, disponibile anche su Sky Sport (streaming SkyGO e Now) e Discovery+.