Formula E 2023: il calendario con tutte le date della stagione

La FIA ha reso noto il calendario della nona Stagione del Campionato Mondiale Formula E. Il primo appuntamento sarà a Città del Messico il 14 gennaio 2023. Le new entry saranno Città del Capo, Hyderabad, in India, e San Paolo, in Brasile. Berlino ospiterà un doppio weekend di gara il 22 e 23 aprile.

Sono attualmente da definire le sedi delle gare 10, prevista per il 20 maggio e 13, in programma il 24 giugno. A Roma, invece, si correrà sicuramente nel weekend del 14 e 15 giugno. L'appuntamento italiano sarà dunque ancora più cruciale nella lotta per il titolo.

Il prossimo anno inizierà in Formula E l'era Gen3 con le auto elettriche più veloci, leggere e potenti mai costruite.

Formula E 2023 Season 9