Formula E 2022, tutto è pronto per l’E-Prix di Roma all'Eur: biglietti, orari, tv

Una delle tappe più suggestive della Formula E andrà in scena in questo weekend. Sabato 9 e domenica 10 aprile, per la quarta volta nella storia di questa competizione, i silenziosi bolidi a batterie si sfideranno sul suggestivo tracciato cittadino dell’Eur.

Finalmente le tribune e la green arena, un'area affacciata sulla pista con numerosi punti ristoro e maxi schermi, torneranno a essere gremite dopo la cancellazione del 2020 legata all'emergenza sanitaria e la gara della passata stagione che si è svolta a porte chiuse.

Formula E Roma: il tracciato

Il circuito cittadino dell'Eur, molto amato dai piloti, è un tracciato veloce con lunghi rettilinei che presenta numerose possibilità di sorpasso.

Sarà una prova impegnativa anche per Antonio Giovinazzi l’ex pilota dell’Alfa Romeo in F1 che quest’anno corre nel Dragon/Penske Autosport e debutta a Roma.

Il tracciato, caratterizzato da onlulazioni e dislivelli e dal fondo irregolare, aveva colpito tutti fin dalla sua presentazione anche per la sua capacità di mettere in mostra alcuni degli edifici più suggestivi dello storico quartiere dell’Eur come il palazzo dei Congressi, piazza Guglielmo Marconi con l’obelisco dell’EUR e il palazzo della Civiltà Italiana, conosciuto anche come il "Colosseo quadrato".

All'evento parteciperà in qualità di ospite anche l'attore romano Alessandro Borghi, appassionato di Formula E, che girerà sul circuito regalando un momento di intrattenimento al pubblico che tornerà a essere il vero protagonista dato che sono attesi circa 20 mila tifosi sugli spalti e oltre 40 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Formula E Roma: i biglietti

L'E-Prix di Roma si annuncia come una grande festa. Tutti coloro che volessero vederla dal vivo possono ancora acquistare i biglietti sul sito di Ticketone. I prezzi variano dal 29 della green arena ai 72 euro per le tribune. Disponibili anche riduzioni per gli under 16 e per chi acquista l'intero weekend di gara.

I possessori dei biglietti, che dovranno essere in possesso del green pass base, potranno anche accedere all'Allianz E-Village, un'area che sarà adibita alla gastronomia e al gaming dove gli spettatori potranno incontrare i piloti per la sessione autografi e gustarsi dalla prima fila la cerimonia del podio.

Formula E Roma: orario e dove vederlo in tv

Qui di seguito trovate il programma e gli orari dell'E-Prix di Roma:

Sabato 9 aprile

Prove libere 1: 7:15-7:45;

Prove libere 2: 9:00-9:30:

Qualifiche 1: 10:40-11:55:

Gara 1: 15:00-16:00.

Domenica 10 aprile

Prove libere 3: 8:30 – 9:00

Qualifiche 2: 10:40 – 11:55

Gara 2: 15:00 – 16:00

Le prove libere saranno trasmesse sul sito ufficiale e sull’app della Formula E sui relativi profili Facebook e YouTube. Le qualifiche saranno trasmesse in esclusiva su Italia Uno, sul sito Sportmediaset e su Sky Sport Action, mentre la gara sarà visibile in chiaro su Italia Uno e in streaming gratuito su sportmediaset.it e per gli abbonati su Sky Sport Action e su Sky Sport 1.