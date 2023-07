Formula E 2023 Roma: gli orari e dove vederla in diretta tv

La Formula E torna a Roma per il penultimo appuntamento della stagione 2023. Si corre sul tracciato cittadino dell'Eur che ospita il campionato per la quinta volta. Quello romano sarà il penultimo appuntamento in calendario, prima della tappa finale, a Londra, sabato 29 e domenica 30 luglio.

Due le gare in programma, sabato 15 e domenica 16 luglio, sul tracciato cittadino dell'Eur, molto amato dai piloti per i suoi rettilinei e le opportunità di sorpasso. Le qualifiche si disputeranno sabato 15 luglio alle ore 10.40, la prima gara è in programma alle 15. Domenica 16 luglio seconda gara alle 15.

Alla vigilia del double-header dell'E-Prix 2023 di Roma, Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team) precede Nick Cassidy (Envision Racing) di un punto. Quattro piloti sono in lotta per il titolo. Occhi puntati su Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) che un anno fa vinse entrambe le gare.

I tifosi italiani a Roma sono pronti a dare un caloroso benvenuto ai piloti Maserati MSG Racing Maximilian Günther ed Edoardo Mortara. L'iconico marchio gareggia per la prima volta in casa da quando è tornato alle corse in monoposto, dopo oltre 60 anni, partecipando a questa edizione del Mondiale di Formula E.

Formula E, Roma Eur: dove vederlo in tv e in streaming

Le qualifiche dell'E-Prix di Roma saranno trasmesse in diretta su sportmediaset.it e Sky Sport Action, mentre le gare el sabato e della domenica in diretta su sportmediaset.it, Sky Sport Arena e Italia 1. Qui di seguito trovate gli orari:

Sabato 15 luglio

ore 10:40: Qualifiche

ore 15: Gara

Domenica 16 luglio