Francia-Italia, oggi Sei Nazioni rugby 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Terza sfida da non perdere per gli appassionati di rugby. L'Italia, nel terzo turno del Sei Nazioni 2024, affronta in trasferta la Francia. Gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada hanno subito una sconfitta onorevole all'esordio contro l'Inghilterra all'Olimpico e hanno poi perso nettamente contro l'Irlanda in trasferta.

A Lille, domenica 25 febbraio, i nostri sfideranno i francesi e cercheranno di ottenere la loro prima vittoria in questa edizione del torneo. I francesi, dopo la sconfitta subita all'esordio con l'Irlanda, è uscita vincitrice dalla trasferta contro la Scozia.

Sei Nazioni 2024, Francia-Italia: le probabili formazioni

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 François Cros, 7 Charles Ollivon (C), 6 Paul Boudehent, 5 Posolo Tuilagi, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Esteban Abadie, 22 Nolann Le Garrec, 23 Yoram Moefana. All. Galthié.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (C), 6 Riccardo Favretto, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Matteo Canali, 20 Andrea Zambonin, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Leonardo Marin. All. Quesada

Rugby Sei Nazioni 2024 Francia-Italia: orario tv

Francia-Italia, terza partita dell'Italia al Sei Nazioni 2024 di rugby, inizierà alle ore 16 di domenica 25 febbraio e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it, in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e in streaming a pagamento su NOW e Sky Go.